外帶年菜不只年年有「魚」！波特酒醬燒小排慶「豬年」

2018年12月22日 08:42 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

歲末年終、送犬迎豬！再過一個多月，就是農曆春節了！近來不少人選擇在飯店圍爐聚餐，也有人會從餐廳、超商、量飯店選擇外帶年菜！然而豬年也要營喜慶，有飯店業者就推出以酒入菜的「波特酒醬燒小排」，！過年也要「年年有餘」！蔥油蒸龍虎斑雋美甘甜還有單盅「迎新報喜鮑魚佛跳牆」等！

慶豬年！雖尚未到過年，坊間已可看到許多小豬裝飾，胖嘟嘟小豬印在郵票、發財金都可愛！話說豬年應用在年菜也很有味！新北第一高樓48樓的「望月樓」，由技藝精湛的港廚蘇權暉坐鎮掌杓，今年精烹可供除夕外帶的六人份八道式「望月樓除夕團圓經典年菜套餐」，設計的外帶年菜雞鴨魚肉俱足，符合過年好口采！

●鴻運吉祥燒味拼盤：除了臘腸、肝腸外，其它的牛腱、叉燒、燒鴨、海蜇，全為餐廳資深燒臘師傅當天新鮮現製。

●迎新報喜鮑魚佛跳牆：蘊含九種食材，份量十足，包括鮮鮑、上等瑤柱、北菇、竹笙、蹄筋、豬腳、土雞肉、栗子和芋頭，各自或發泡或油炸後，全數加入主廚精煨八小時製成的上湯，再用小火慢燉四小時而成，湯鮮料美，引人入勝！

●黃金滿堂芝士焗大蝦：以個頭超大的海蝦先炸塑型，再用芝士和奶油加高湯燴煮入味，乳香濃郁、蝦肉飽滿，吃來十分過癮。

●富貴波特酒醬燒小排：肉質軟嫩的豬小排沾粉生炸，再用加了波特酒、紅糟的中式香料陳醋滷汁燉煮而成，最後用青蔬圍邊裝飾；小排紅艷油亮，酒香襲人，甜酸交織，香氣四溢！

●年年有餘蔥油蒸龍虎斑：使用一斤重的鮮活龍虎斑，先加蔥薑掌握時間蒸熟，再澆淋燒熱的自製蔥油和魚汁賦味增香，魚肉厚實膠質Q彈，雋美甘甜！

●財源滾滾脆皮炸子雞：剁碎了的蔥薑蒜加調味料，先塞入重約一公斤整隻土雞的腹中，醃上一夜，再用熱水淋雞皮、上醋水後，風乾八小時，然後以小火生炸至熟，斬件盛裝，廣東人向來有「無雞不成宴」的說法，除夕更是要全雞上桌，象徵團圓美滿。

●闔家幸福鰻魚糯米飯：用料紮實的糯米飯，有香菇絲和五花肉的幫襯，滿口生香，再加蒲燒鰻錦上添花，口感大升級！

●萬事如意椰汁年糕：港人過年吃年糕是傳統，代表步步高升，望月樓的椰汁年糕用糯米粉、玉米粉、澄粉依比例加水、砂糖、椰漿以及老抽調成，其中略鹹帶甜的老抽，是用來上色，讓調好的粉漿呈現橘紅色，上籠蒸熟後會變淺一點的橘色，相當喜氣，最後撒上花生糖粉食用，冷熱皆宜。

望月樓-夜景。（Mega 50提供）

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)