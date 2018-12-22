MLB》道奇大動作交易！清空外野迎哈波

道奇外野手普伊在包裹交易中被賣到紅人隊。（美聯社資料照）

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中時電子報

矢志拚冠的道奇22日有了大動作！他們把兩位外野手坎普(Matt Kemp)、普伊(Yasiel Puig)，以及左投伍德(Alex Wood)全送到紅人，並奉上700萬美元現金，只換來了1勝14敗的先發投手貝利(Homer Bailey)與兩位新秀。

紅人今年在國聯中區墊底，貝利的自責分率高達6.09，道奇根本用不上他，而且拿出先發伍德去換，包裹合計44轟的普伊與坎普，還有菜鳥優替人法默(Kyle Farmer)。乍看道奇吃了大虧，其實是另有盤算。

道奇送出的這3人都只剩下1年合約，坎普2175萬美元，其他兩個還要薪資仲裁(合計大約2000萬美元)，伍德不受信任，普伊才華橫溢卻難以管教，乾脆一口氣清掉。效力紅人12年的貝利瀕臨報廢，道奇決定以2800萬美元將他買斷，大費周章就是為了釋出更多薪資空間。

道奇的目標包括馬林魚捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)，以及外野手哈波(Bryce Harper)。道奇是很想要哈波的，國民今年8月把哈波放進(可撤回)讓渡名單，據傳有一支「神秘球隊」出手要搶，但最後國民又把哈波拉回去。那支神秘球隊其實就是道奇。目前道奇外野空虛，若要大錢買哈波，他們勢必突破豪華稅門檻，這就考驗球團的決心了。

(中時電子報)

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