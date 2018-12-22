被指愛錢阿扁森77 點名馬英九要大家公評

前總統陳水扁與前總統馬英九（中時資料照／黃世麒攝）

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中時電子報

前總統馬英九新書《八年執政回憶錄》發表，書中提到看錢比較重的總統，前總統陳水扁跳腳，在臉書「阿扁踹共」視頻中表示非常生氣、強烈抗議，公開點名馬英九「到底誰比較愛錢？」。還要大家一起來比比看，「誰看錢比較重 不是很清楚嗎？馬總統，對不對？」

陳水扁表示，自己當選總統後網路泡沫化、國內經濟景氣下滑，為苦民所苦，即便未曾提出政見或向選民承諾，自動將薪資減半每月少領40萬，兩任總統8年來共少領數千萬；馬英九當年承諾經濟未達「六三三」就捐薪水一半，結果政見跳票也沒捐。

陳水扁更細數，自己是四任總統中唯一沒把選舉補助款拿去成立基金會者，自己的三億六千多萬補助款全都捐給民進黨，開嗆馬英九的補助款到哪裡去了？有捐給國民黨嗎？陳水扁並進一步直指前總統李登輝，表示國家「奉天專案」、「當陽專案」實為「總統私房錢」，李登輝本金加本息約40億元，自己知道李登輝都怎麼花的卻沒跟著花，足見自己不愛錢。

同時，陳水扁大抱不平，國務機要費與特別費自己被收押，馬英九則在任內將相關法律通通除罪，只有自己經常自掏腰背卻沒被除罪。此外，龍潭案與明明自己無關自己卻被關，要大家比比看，到底誰比較愛錢？

對此，網友啼笑皆非，紛紛留言「阿扁貪污洗錢還是美國政府定的勒」、「你應該沒病了 回去做牢吧」、「阿扁我們的海角7億呢？先還錢」、「手不會抖，嘴巴會秋了」、「捐30萬攤300億還有臉說，真是無恥無敵」。

(中時電子報)

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