王又正不當叫賣哥 擠進人群發放肉粽

2018年12月22日 08:55 中時 蕭雅玲

王又正與周玉琴主持中天《大政治大爆卦》，21日再度南下高雄，實地走訪左營區自由市場，傾聽基層民眾心聲。韓國瑜當選後掀起「祭品文」熱潮，一名北漂媽媽為慶祝韓國瑜當選高雄市長，今在自由市場發放二千顆糯米雞粽，吸引上千位民眾前來排隊，該名北漂媽媽透露因為量太多，廚師原本不敢接單，一聽到是為了慶祝韓市長當選，立刻點頭答應，她強調美食沒有政治色彩，不分國界，只有好不好吃，希望能持續推廣高雄美食發展，由於人數眾多，周玉琴、王又正也加入發放肉粽的行列，讓民眾又驚又喜。

周玉琴連續兩週跟著節目南下港都，對高雄濃厚人情味印象深刻，卻不巧在前二天生病，昨已請一天病假，還強忍身體不適，前往高雄自由市場開講，透露錄影前只吃半片吐司。周玉琴表示，上週到武廟市場，被民眾熱情餵食，笑道：「食物超豐富，大概可以擺一桌了！」還有民眾送上伴手禮，可惜這次只能「望美食」興嘆。

王又正上週化身「叫賣哥」幫攤販拉抬生意，還親自包水餃，不少民眾踴躍捧場，甚至有婆媽粉絲「翹班」就為向王又正要簽名，可見「婆媽殺手」魅力。王又正謙虛表示，很開心能為高雄盡一分心力，很多不是住在附近的民眾，看到他們努力推廣，都立刻掏腰包支持，這是節目希望能達到的效果，也盼把高雄好滋味介紹給海外觀眾，推廣高雄觀光，而攤販都是隨機挑選訪問，絕對沒有收受攤商的費用。

(中時 )