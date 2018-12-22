影》考辛斯練球隔扣撞翻KD 狂吼比賽結束

考辛斯(右)竟在練球時，直接隔扣撞翻杜蘭特倒地。(美聯社)

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中時電子報

看來勇士前鋒考辛斯距離傷癒復出時間越來越近！22日傳出一段勇士練球時影片，內容是考辛斯跟隊友杜蘭特一對一單打，結果考辛斯竟然靠著一記強力爆扣，直接把杜蘭特撞翻倒地，然後狂喊「比賽結束(That’s Game)」離場！

考辛斯是在今年1月26日鵜鶘出戰火箭比賽尾聲，不慎發生腳跟腱撕裂的嚴重傷勢，隨後因為鵜鶘不願續約，也在自由市場乏人問津，他意外選擇低薪加盟勇士，組成實力空前強大的「五星戰隊」，可惜本季至今還沒辦法傷癒復出。

原本外界預估考辛斯能在耶誕節後復出，最近他也積極投入球隊訓練，甚至下放發展聯盟進行練球，不過為了保險起見，勇士仍然傾向讓他明年2月全明星周末後，才來正式宣告復出，勇士主帥科爾早已放話考辛斯復出就打先發。

但從這段看似嬉鬧的練球影片，可以清楚看出考辛斯的進攻動作大致恢復正常，強大的內線碰撞能力，更連杜蘭特都吃不消，就算杜蘭特感覺有點「放水」，這卻是考辛斯即將傷癒復出的最佳徵兆，就看勇士願不願意點頭放行了。

(中時電子報)

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