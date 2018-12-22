謝長廷開戰提告！羅智強沒在怕：就是你逼死蘇啟誠

2018年12月22日 09:08 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

對遭新科台北市議員羅智強點明就是駐日代表謝長廷害死前大阪辦事處長蘇啟誠，謝長廷於臉書上發文反擊，並同時表示已委託律師對羅智強等之違法言論提出控告。對於謝長廷舉動，羅智強也強力回擊，歡迎謝長廷提告，再說一次，逼死蘇啟誠的，不是「輿論」，不是「別人」，就是民進黨政府、就是謝長廷！

對於蘇啟誠的自殺，謝長廷始終認為是假新聞造成的悲劇，但蘇啟誠遺孀出面駁斥部分政治人物恣意誤導，模糊事實真相，蘇並未在遺書中表示假新聞造成其壓力，而是上級要求寫檢討報告後，「不想受到羞辱」，以死明志。對此，羅智強指出逼死蘇啟誠的，不是「輿論」，不是「假新聞」，就是民進黨政府、就是謝長廷！

但羅智強的指責，引來謝長廷的強烈不滿，已經委託律師對羅智強等之違法言論提出控告。對於謝長廷的提告，羅智強於臉書表示，「謝長廷要告我，歡迎」！他也再說一次，就是民進黨和謝長廷逼死蘇啟誠，讓謝長廷可以告得清楚一點。也讓社會再次公評，他説的是不是合理評論，有沒有道理？

蘇啟誠往生後，羅智強表示他就接到許多訊息，希望能代蘇啟誠申冤。蘇啟誠是溫文和善的外交官，且日文非常好，工作認真，發生這樣憾事，令人心痛不捨，但他是被逼承擔過多不當壓力才會走上絕路。

而這個壓力源頭，就是謝長廷和民進黨。羅智強接著指出在關西機場接人風波發生後，外界責備指向的就是謝長廷。一責，日本天災，台灣人民受困，他卻忙於國內政爭，不聞不問；二責，大陸駐外單位有派車接人，謝長廷卻只會推諉。

是誰開第一槍去究責「大阪辦事處」？羅智強表示就是民進黨和謝長廷！謝長廷說：「大阪辦事處如果是錯，那大阪應該道歉嘛！」、「大阪是屬於外交部任命的」、「我們的大阪不是我啦，坦白講我又離大阪572公里。」

但謝長廷的推諉說法，卻獲得綠營多路人馬共同呼應！「綠營人士」透過媒體大放話，稱謝長廷完全沒責任，要求大阪辦事處負責，還說一切都錯在外交官不能政治任命；民進黨立委蔡適應等人立馬跟進，劍指大阪辦事處「神經慢半拍」、「該負責任」；「PTT帶風者」，也在網路帶風向，稱謝長廷背黑鍋，一切都是大阪辦事處的錯；親綠媒體、名嘴再推波助瀾！

民進黨上下一片殺伐之聲，最後逼得蘇啟誠在檢討會召開前走上絕路！現在謝長廷才來掉眼淚？

羅智強更轟在蘇啟誠輕生前，從駐日代表處到外交部，這群人從頭到尾沒有幫他說一句公道話，安慰他一句或鼓勵他一句話，只有究責、究責、再究責。直到蘇啟誠輕生了，這些民進黨的官爺們才開始說震驚、不捨，並流淚！一群「會掉淚的鱷魚」，吃了人，還大喊善哉慈悲、切莫殺生。能令人不怒？

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