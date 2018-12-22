學者解讀大陸中央經濟工作會議戰略意涵

2018年12月22日 09:18 中時 季節

中國大陸自本月19日至21日於北京召開中央經濟工作會議，會中習近平總結2018年經濟工作成果，分析當前經濟形勢，並就2019年經濟工作佈局發表重要講話。而李克強則是負責會議總結，在講話中對明年經濟工作提出具體指示；會議結論並透過官方媒體詳實報導。

臺灣與大陸經貿往來具有極高依存度，但中華戰略學會研究員張競指出，不論產官學界對於大陸黨政會議結論，多半都是戴上有色眼鏡作出政治解讀，但卻缺乏嚴肅思考，從戰略角度切入審視其意涵。張競認為站在臺灣角度，必須注意下列重點：

首先就是透過報導內容掌握北京所抱持世界觀，以及其對於本身經濟建設與社會發展進程之判斷。就此來說，中共高層認為大陸「發展仍處于並將長期處于重要戰略機遇期。世界面臨百年未有之大變局，變局中危和機同生並存，這給中華民族偉大復興帶來重大機遇。」

同時北京亦認為就今年經濟工作成果來說，是處於「三大攻堅戰開局良好，供給側結構性改革深入推進，改革開放力度加大，穩妥應對中美經貿摩擦，人民生活持續改善，保持了經濟持續健康發展和社會大局穩定，朝著實現全面建成小康社會的目標邁出了新的步伐。」

張競提醒，其次就是要掌握北京所認知到大陸「經濟運行主要矛盾仍然是供給側結構性的，必須堅持以供給側結構性改革為主線不動搖，更多採取改革的辦法，更多運用市場化、法治化手段，在“鞏固、增強、提升、暢通”八個字上下功夫」的基本指導。

並且要關注中共強調「統籌推進“五位一體”總體布局，協調推進“四個全面”戰略布局，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持推動高質量發展，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持深化市場化改革、擴大高水平開放，加快建設現代化經濟體系，繼續打好三大攻堅戰」之應對策略。

張競也表示當然「宏觀政策要強化逆周期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，適時預調微調，穩定總需求；積極的財政政策要加力提效，實施更大規模的減稅降費，較大幅度增加地方政府專項債券規模；穩健的貨幣政策要鬆緊適度，保持流動性合理充裕，改善貨幣政策傳導機制，提高直接融資比重，解決好民營企業和小微企業融資難融資貴問題。」亦對臺商來說更是具有直接相關之利害關係。

不過張競強調要掌握會議所總結出「推動制造業高質量發展、促進形成強大國內市場、扎實推進鄉村振興戰略、促進區域協調發展、加快經濟體制改革、推動全方位對外開放、加強保障和改善民生」等七項明年重點工作任務；並從其具體內涵，辨識出風險並且尋找商機，以便臺商配合投資調整經營策略趨利避害。

最後張競指出，就全球所普遍關切之中美貿易摩擦問題來說，在媒體報導中可以解讀出，北京目前認為是發展到「穩妥應對中美經貿摩擦」，並且未來還要「落實阿根廷中美元首會晤共識，推進中美經貿磋商。」

張競分析，嚴格說來中央經濟工作會議係屬大陸黨政高層內部會議，議程不但包括政令宣達，更有實質研討議事與理念溝通。所以會後發佈新聞能夠提到落實中美雙方高層共識。以及推進後續經貿磋商，就可以看出來北京是認真打算信守承諾解決問題。

但是美國解讀中共政策的專家學者，往往對這些政治訊息都視而不見聽而不聞，甚至是本身缺乏解讀能力，又對北京事事存疑，老是拿北京政策不透明當藉口。如今北京在內部會議，公開提出如此結論，未來川普政府是否還會反覆無常撕毀諾言，相互對照更能讓臺灣確認何者政策較具穩定性與可信度。

(中時 )