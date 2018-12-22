把路走回來！耆老整理斜坡索道！悠遊瑞芳更便利

耆老帶領居民整理六坑斜坡索道。（新北市農業局提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

時序入冬，緊接著耶誕、四天元旦假期和農曆新年！來金瓜石、瑞芳走走吧！這裡是是北台灣的黃金山城，三面環山一面海，早期因開採金礦形成繁榮的地區，後來礦脈枯竭，金瓜石也逐漸恢復於平靜，但這裡擁有壯麗的山海美景，及富含人文的歷史遺跡，很值得大家細細品味。近來也有耆老帶領居民整理六坑斜坡索道，讓這裡更美麗！

瑞芳三安社區曾於99年度參與農再培根計畫灑下社區願景的種苗，自101年4月19日起進行一系列的｢把路走回來｣活動，開始凝聚社區居民力量，參與活動人數逐漸增加，並於今年度積極參加農再培根計畫進階班課程，期待能將社區打造為住家休閒生活的美地。

金瓜石基隆山下的三安社區，是由九份至水湳洞最近的重要中繼站，社區內不僅有古道，更有重要礦溪貫穿。藉由｢把路走回來｣活動，居民開始本山六坑斜坡索道環境整理的行動，用自己的雙手進行索道廢棄路跡的沿線除草工作，以數名耆老為核心，號召當地中青世代，自費買了手套、鐮刀、鋤頭，自己準備便當與茶水，以人力清理出煙沒於草叢中的昔日運礦軌道，藉行動來表達｢把路走回來｣之訴求，也維持自然環境生態。

社區近期也邀請在地的淘金達人陳石成老先生進行社區的步道解說與導覽，讓社區居民更能體會在地的美好，也期望將以往榮景找回來。社區發展協會理事長吳乾正表示，希望透過農村再生計畫，啟動大家對礦山的夢想，在金瓜石礦山，留下一個大家努力過的美好記憶。能夠住在金瓜石實在幸福，希望社區大家一起努力，攜手共創幸福礦山。

(中時電子報)

社區解說導覽。（新北市農業局提供）
外帶年菜不只年年有「魚」！波特…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。