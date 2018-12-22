把路走回來！耆老整理斜坡索道！悠遊瑞芳更便利

2018年12月22日 09:23 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

時序入冬，緊接著耶誕、四天元旦假期和農曆新年！來金瓜石、瑞芳走走吧！這裡是是北台灣的黃金山城，三面環山一面海，早期因開採金礦形成繁榮的地區，後來礦脈枯竭，金瓜石也逐漸恢復於平靜，但這裡擁有壯麗的山海美景，及富含人文的歷史遺跡，很值得大家細細品味。近來也有耆老帶領居民整理六坑斜坡索道，讓這裡更美麗！

瑞芳三安社區曾於99年度參與農再培根計畫灑下社區願景的種苗，自101年4月19日起進行一系列的｢把路走回來｣活動，開始凝聚社區居民力量，參與活動人數逐漸增加，並於今年度積極參加農再培根計畫進階班課程，期待能將社區打造為住家休閒生活的美地。

金瓜石基隆山下的三安社區，是由九份至水湳洞最近的重要中繼站，社區內不僅有古道，更有重要礦溪貫穿。藉由｢把路走回來｣活動，居民開始本山六坑斜坡索道環境整理的行動，用自己的雙手進行索道廢棄路跡的沿線除草工作，以數名耆老為核心，號召當地中青世代，自費買了手套、鐮刀、鋤頭，自己準備便當與茶水，以人力清理出煙沒於草叢中的昔日運礦軌道，藉行動來表達｢把路走回來｣之訴求，也維持自然環境生態。

社區近期也邀請在地的淘金達人陳石成老先生進行社區的步道解說與導覽，讓社區居民更能體會在地的美好，也期望將以往榮景找回來。社區發展協會理事長吳乾正表示，希望透過農村再生計畫，啟動大家對礦山的夢想，在金瓜石礦山，留下一個大家努力過的美好記憶。能夠住在金瓜石實在幸福，希望社區大家一起努力，攜手共創幸福礦山。

(中時電子報)