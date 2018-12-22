影》距家僅50公尺 男騎士遭賓士車高速衝撞身亡

下班騎車返家途中的許男命喪賓士車輪下，他所騎機車被撞飛成廢鐵，車輪零件四散、車體卡在電桿前。(謝瓊雲翻攝)

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肇事賓士車左前方車頭凹陷變形。(謝瓊雲翻攝)
事故現場機車成了一堆零件四散廢鐵，血跡斑斑，許男當場傷重身亡。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣40歲許姓男子21日晚間下班後騎機車返家途中，在家門巷口轉彎後再騎50公尺就可到家，不料他在中線車道準備左轉彎時，卻慘遭向18歲陳男駕駛的賓士轎跑車疾駛衝撞，當場慘遭撞飛，傷重慘死賓士車輪下；陳男3天前才被當地派出所告誡別老開快車，不料這次竟然又因開快車撞死人。

警方調查，21日晚間8點40分，陳男開著8汽缸、6203CC的豪華賓士轎跑，車上還載著3名男性友人準備外出，由西往東向馳騁在彰化縣芳苑鄉上林路，此時許男剛從芳苑工業區公司下班騎著機車在回家路上，未料卻在轉彎路口，發生死亡車禍。

距家僅50公尺 男騎士遭賓士車高速衝撞身亡。

事故現場，留下約80餘公尺煞車痕，許男遭撞飛後，連人帶機車遭甩、衝向路旁電線桿，機車零件支離破碎四散一地，賓士車左前方車頭凹陷變形、擋風玻璃碎裂，安全氣囊也爆開，許男雙腳骨折、內臟破裂出血，當場命喪賓士車輪下。

從監視器畫面中，事發時許男沿著雙線道的上林路，騎車來到家門外的巷口，切入中線準備左轉，疑似有看到對向車道有輛車子高速行駛而來，他雖已放慢速度準備停下閃避，但賓士車疾駛而過，隨即「碰」一聲機車解體，零件漫天飛散，許男彈飛後動也不動。

芳苑分局交通分隊長謝明局表示，初步調查，肇事者陳男未酒駕，昨晚先留置警局，22日上午再繼續製作筆錄。同車3名男乘客則說，他們是要去二林洗車。

慘遭意外的許男，仍未婚且雙親早已亡故，經警方聯繫許男妹妹，凌晨趕抵警局善後，一臉悲痛。。

根據了解陳男今年2月底才剛考到駕照，肇事賓士車是登記在經營自助餐店的母親洪姓婦人名下。鄰居說，陳男平日愛開快車，3天前才請派出所所長拜託陳母勸戒兒子勿開快車，想不到事隔3天後就出大事，還撞死人，令人搖頭唏噓。

(中時 )

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