明星夫妻貌合神離？老婆才爆偷腥嫩男 尪後腳帶2女回家

2018年12月22日 09:59 中時電子報 吳品瑤

以電影《天浴》成為金馬獎最年輕影后的中國大陸女星李小璐，和男星賈乃亮結婚5年育有1女，一家三口看起來幸福安逸，沒想到李小璐去年爆劈腿醜聞，疑似與饒舌歌手PG One過夜，雖夫妻倆跟PG One事後都發文澄清，然仍難擋輿論，而被認為戴了綠帽的賈乃亮似乎也大受打擊，被發現已1年沒發根老婆的同框照，甚至最近被拍到帶2女回家，懷疑這對明星夫妻即使沒離婚，也已經是貌合神離、各玩各的。

李小璐爆出偷腥傳聞後，夫妻倆的一舉一動成了眾人的關注焦點，尤其過年過節，兩人有沒有表示心意，每每引發熱議，而陸媒《鳳凰網娛樂》爆料，昨賈乃亮被拍到跟幾個朋友外出用餐，結束後雖自己駕車返家，但在他之後卻有2名長相清秀的女生也進入他家，分別待到凌晨3、4點才離開，雖有粉絲力挺表示爆料影片中的3人不見得共處一室就有越矩行為，然賈乃亮仍因此被疑「婚內出軌」，甚至被認為夫妻倆似乎是各玩各的。

而事發後賈乃亮也火速發文，無奈表示當天是跟大學同學及朋友聚餐，沒想到引發關注，但也抱怨：「一個人出門吃飯被拍是“孤獨寂寞”，和大學同學及朋友吃完飯到家裡聚一聚又變成“深夜密會兩女”」，直呼跟朋友幾點聚會幾點離開，到底與眾人有何關係？「明明從12點左右陸續離開，又寫成3、4點，你們又想引導什麼？」。

(中時電子報)