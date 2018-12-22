裕隆集團贊助 《9453友善旅人誌》公益開賣

2018年12月22日 11:13 工商 陳信榮

由众社會企業和裕隆集團共同發行《9453友善旅人誌》，是台灣第一本家庭無障礙旅遊風格雜誌，也是一本公益雜誌，每本100元，裕隆集團贊助1.2萬本，嶄新企劃的2019年號發表，即日起在全台250個公益彩券投注站、還有30個街頭幸福輪轉手據點進行公益販售，所得全數直接捐贈給身障街賣者、新巨輪服務協會及中華民國彩券販賣人員職業工會全國聯合會。

基於關注友善無障礙交通議題共同理念，众社會企業與裕隆集團於2017年起攜手合作，以共同策略夥伴啟動《9453友善旅人計畫》，推動創新高齡友善無障礙環境與交通服務。裕隆集團投入台灣車輛產業研發能力與企業社會責任資源，以第一部符合福祉車法規的國產多功能高頂休旅車LUXGEN V7 TURBO ECO HYPER，持續投入推動友善交通服務與創新公益模式設計，串聯友善移動服務與台灣特色友善農村旅行遊程，自2017年底出版全台第一本家庭無障礙旅遊雜誌《9453友善旅人誌》創刊號，以一部車、一本書、一家人，一同輕鬆出遊，獲得熱烈回響。

《9453友善旅人誌》2019號，全新首發主題【島嶼漫遊。10大療癒旅行】，希望鼓勵行動不便老人家、身障者以及照顧的家人朋友，能多出來走走，放鬆身心，微笑參與社會，快樂享受生活。因此，9453團隊特別在今年書刊封底發揮巧思，別出心裁設計以小丑爺爺張世明的紅鼻子招牌微笑，要號召民眾內在友善之心，發起2019年公益微笑募集計畫~微笑元氣彈☆把愛送出去，今天記者會包含林麗蟬委員、許毓仁委員、吳思瑤委員、余宛如委員、前立委楊玉欣，以及許多企業夥伴都進棚CAMERA，以微笑行動現身支持，期望接續眾人之力，在2019年蒐集201999個微笑，讓微笑行動持續倡議、推動無障礙交通落實在這片土地上。

(工商 )