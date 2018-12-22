煮早餐引瓦斯氣爆 夫婦燒傷3層樓透天厝幾全毀

發生瓦斯氣爆的民宅外一片狼藉，許多碎片噴飛到馬路上，讓人感受到氣爆的強大威力。（林欣儀翻攝）

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台中市又傳瓦斯氣爆意外！住在龍井區龍新路一棟民宅的陳姓婦人，22日清晨5點多在烹煮早餐時，疑不慎引發瓦斯氣爆，她與吳姓丈夫都遭波及，身上分別有16％、10％燒傷，而民宅門窗也受氣爆威力嚴重破壞，碎片甚至噴飛到馬路上。

「砰！砰！」的巨大聲響打破清晨5點多的寧靜，住在龍新路發生意外民宅附近的民眾也被驚醒，居民說，聽到氣爆聲真的嚇了一跳，衝出門查看，見到該民宅竄出陣陣黑煙，鐵門、窗戶都嚴重破裂毀損，連隔壁住戶的鐵捲門也遭殃變形。

消防隊接獲通報趕到現場，發現客廳還有些許火花，立即噴水滅火，並救出受傷的陳姓婦人（64歲）及吳姓男子（68歲），將兩人送醫救治，其中，陳婦分別為頭部及手、腳有16％面積燒燙傷，吳男則小腿有10％二度燒傷，目前治療中。

警消推測，該戶人家可能前一晚使用瓦斯後未確實關掉瓦斯，使得瓦斯持續外洩，22日清晨5點多，陳姓婦人到位於住家一樓的廚房準備早餐，卻才剛點火就引爆瓦斯，而當時在一樓房間睡覺的吳男也受氣爆波及受傷，目前仍在調查意外真正發生原因。

而受到瓦斯氣爆的巨大力量影響，這棟3層樓透天民宅的1樓、2樓門窗與物品都幾乎被震毀，許多碎片甚至噴飛到外面的馬路，還波及隔壁鄰居車庫及鐵捲門。

(中時 )

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