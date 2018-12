探日治台灣司法正義！中研院人文專書獎！5學者獲獎

2018年12月22日 10:15 中時電子報 林宜靜 /整理報導 /整理報導

探日治台灣司法正義、研究美國總統單邊行動與權力謎樣的關係!藉由好書擴展我們視野與人文!中研院「人文及社會科學學術性專書獎」,深獲國內人文社會科學領域學者重視,本(12)月21日(星期五)公布第七屆得獎名單,由黃進興副院長親自頒獎給5位獲獎者,分別為:國立臺灣大學科際整合法律學研究所王泰升講座教授、中央研究院政治學研究所邱訪義研究員、國立政治大學哲學系林遠澤教授、中央研究院近代史研究所張瑞德兼任研究員,及國立交通大學社會與文化研究所藍弘岳副教授。每位得獎者獲頒新台幣60萬元及獎牌1面。

台大科法所王泰升得獎專書《去法院相告:日治台灣司法正義觀的轉型》,探究日治時期民眾司法正義觀的轉型,如何從過去「去衙門打官司」,轉變為「去法院相告」;不僅呈現台灣日治時期法律史的研究成果,也為法律社會學提供更多在地案例。

中研院政治學研究所邱訪義研究員,得獎專書為《The Enigma of Presidential Power: Parties, Policies, and Strategic Uses of Unilateral Action》。由於立法僵局普遍存在,美國總統往往藉由發布行政命令,以突破僵局推動政策;本書結合理論模型與經驗分析,研究美國總統單邊行動與權力謎樣的關係。

政大哲學系林遠澤教授得獎專書《儒家後習俗責任倫理學的理念》,一改傳統上以儒家人物、學派或經典文獻做為研究對象,而是以一種重新面對儒家的方式,試圖從Kohlberg的「道德發展理論」的最高序階「後習俗責任倫理學」的觀點出發,將儒學「轉譯」成某種可以不用儒家的語言也可以表達的理論,使儒學「還原」到其最根源的「道德經驗」。

近代史研究所張瑞德兼任研究員,得獎專書《無聲的要角—侍從室與戰時中國》。研究國民政府軍事委員會委員長侍從室的起源、組織演變、人員,以及該機構在情報、黨政、軍事、外交、宣傳等方面所扮演的角色,如何協助蔣介石制定政策及治理國政,揭開侍從室的神秘面紗。

交大社會與文化研究所藍弘岳副教授,得獎專書《漢文圏における荻生徂徠―医学・兵学・儒学》,始於他1999年赴日留學,荻生徂徠是日本江戶時期重要思想家,成為藍弘岳的研究對象,也是精神導師,此後近二十年時間,與各種史料和研究拚搏。

