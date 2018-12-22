探日治台灣司法正義！中研院人文專書獎！5學者獲獎

左至右：中研院學諮會黃舒芃副執秘、中研院黃進興副院長、臺大科法所王泰升教授、交大社會與文化研究所藍弘岳副教授、國立政治大學哲學系林遠澤教授、中央研究院近代史研究所張瑞德兼任研究員、中央研究院政治學研究所邱訪義研究員。（中研院提供）

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中時電子報
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探日治台灣司法正義、研究美國總統單邊行動與權力謎樣的關係！藉由好書擴展我們視野與人文！中研院「人文及社會科學學術性專書獎」，深獲國內人文社會科學領域學者重視，本（12）月21日（星期五）公布第七屆得獎名單，由黃進興副院長親自頒獎給5位獲獎者，分別為：國立臺灣大學科際整合法律學研究所王泰升講座教授、中央研究院政治學研究所邱訪義研究員、國立政治大學哲學系林遠澤教授、中央研究院近代史研究所張瑞德兼任研究員，及國立交通大學社會與文化研究所藍弘岳副教授。每位得獎者獲頒新台幣60萬元及獎牌1面。

台大科法所王泰升得獎專書《去法院相告:日治台灣司法正義觀的轉型》，探究日治時期民眾司法正義觀的轉型，如何從過去「去衙門打官司」，轉變為「去法院相告」；不僅呈現台灣日治時期法律史的研究成果，也為法律社會學提供更多在地案例。

中研院政治學研究所邱訪義研究員，得獎專書為《The Enigma of Presidential Power: Parties, Policies, and Strategic Uses of Unilateral Action》。由於立法僵局普遍存在，美國總統往往藉由發布行政命令，以突破僵局推動政策；本書結合理論模型與經驗分析，研究美國總統單邊行動與權力謎樣的關係。

政大哲學系林遠澤教授得獎專書《儒家後習俗責任倫理學的理念》，一改傳統上以儒家人物、學派或經典文獻做為研究對象，而是以一種重新面對儒家的方式，試圖從Kohlberg的「道德發展理論」的最高序階「後習俗責任倫理學」的觀點出發，將儒學「轉譯」成某種可以不用儒家的語言也可以表達的理論，使儒學「還原」到其最根源的「道德經驗」。

近代史研究所張瑞德兼任研究員，得獎專書《無聲的要角—侍從室與戰時中國》。研究國民政府軍事委員會委員長侍從室的起源、組織演變、人員，以及該機構在情報、黨政、軍事、外交、宣傳等方面所扮演的角色，如何協助蔣介石制定政策及治理國政，揭開侍從室的神秘面紗。

交大社會與文化研究所藍弘岳副教授，得獎專書《漢文圏における荻生徂徠―医学・兵学・儒学》，始於他1999年赴日留學，荻生徂徠是日本江戶時期重要思想家，成為藍弘岳的研究對象，也是精神導師，此後近二十年時間，與各種史料和研究拚搏。

(中時電子報)

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