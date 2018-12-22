蘇啟誠案大逆轉 李艷秋痛批謝長廷帶風向太醜陋

已故駐大阪經濟文化辦事處處長蘇啟誠。（圖／取自中國時報資料照）

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中時電子報

今年9月4日燕子颱風襲日，導致日本大阪關西機場關閉，大阪辦事處處長蘇啓誠疑似因為壓力輕生。外交部及駐日代表謝長廷始終主導風向，定調蘇處長是被「假新聞」害死的。不過案情因家屬出面出現大翻轉。資深媒體人李艷秋在臉書痛批駐日代表謝長廷「帶風向，太醜陋了!」

資深女主播李艷秋在臉書痛批「謝長廷，太醜陋了」，家屬出聲，就是為了要打臉謝長廷，要他別再帶風向了，謝長廷必須回答幾件事:

1你沒有看過遺書，如何知道『蘇處長遺書說遭外界批評很痛苦』？

2既然遺書只有家屬看過，其中又未提假新聞一事，你為何能如此肯定蘇處長為假新聞而死？還以此說法定調？

3遺書說在開會前一天，表明不想受到羞辱，以死明志。你和外交部在事件中，給了蘇處長什麼樣的羞辱？

李艷秋表示，謝長廷和外交部把蘇處長為名譽以死明志的悲壯，形塑成因抗壓性低而逃避的弱者，為自己卸責之外，還時時流露悲痛及為第一線外交人員討公道的虛偽嘴臉，逼得家屬必須站出來，為他們的摯愛爭個公道是非，不願讓蘇處長帶著污點，白白犧牲。

李艷秋說，現在才真相大白，是「謝」責，不容「卸」責。一名外交官之死，不能只有謊言，沒有真相，敬告謝長廷和外交部，別再胡說八道、混淆視聽，蘇處長正在背後看著你們，家屬手上的證物隨時可公布，大家都在看，你們這些人可以噁心到什麼程度？可以醜陋到什麼地步？

※自殺警語

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自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

(中時電子報)

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