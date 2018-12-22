疑越南新娘不告而別 憂鬱男留遺書跳西港大橋

消防隊今天清晨6時許將陳男遺體打撈上岸。（李其樺翻攝）

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消防隊今天清晨6時許將陳男遺體打撈上岸。（李其樺翻攝）

台南市53歲陳姓男子22日清晨被人發現，在西港大橋下水面成為一具浮屍，警消將遺體打撈上岸，案發後警方在陳姓死者家中發現遺書，透露輕生意圖，初步研判該起命案為自殺案件。

台南市消防局昨（21）日晚間7時許獲報，在西港大橋上南下車道發現一輛機車，懷疑有人跳河輕生，於是調派安定、佳里、西港分隊共5車10人、1艘救生艇前往搜救，不過因為天色昏暗，並未尋獲落水民眾蹤跡。

今天上午6時許有民眾經過西港大橋，發現橋下曾文溪有一具浮屍，向警方報案，警消到場將該具浮屍打撈上岸，並連繫家屬確認死者身分為53歲的陳姓男子。

警方調查，陳男目前無業，獨自住在西港區，昨晚陳男家人連繫不到陳男，到他家中發現留有遺書，寫著「人生活得沒有意義，要先走了！」並且在銀行留有一筆存款要留給大哥等字句，因此向警方報案。

據悉陳男先前有娶一名越南新娘，不過婚後沒多久妻子就不告而別，陳男似因此受到打擊罹患憂鬱症。不過是否為輕生原因？警方表示還要進一步調查。

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