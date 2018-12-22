陸學者稱若要2020「得講更多」柯P自評：現在及格60分

2018年12月22日 11:12 中時 張潼

本報訪問上海國際問題研究院副院長嚴安林，嚴表示，台北市長柯文哲目前之所以用「兩岸一家親」作為舉辦雙城論壇的基礎，主因在於柯無黨籍，且仍是縣市首長，如果要挑戰2020大位，勢必需「說得更多」。

柯文哲今早受訪時表示，當市長考60分就及格，總統要80分，但目前大陸方面出的考卷滿分只有70分，這是很大的問題；他自評，現在自己是60分，（縣市首長）及格標準是60分，大陸對市長標準比較低，不要踩紅線就好了。

柯文哲還說，還是那句話，以對話代替對抗，有時大家聊一聊，總是會想出都可以接受的方法。

媒體追問，為什麼在雙城論壇晚宴提到兩岸一家親，隔天主論壇卻又不提，是否因當天前海協會長陳雲林來台，所以才把主要論述在前一天晚宴上拋出？柯文哲說，這跟陳雲林有什麼關係，「有講過就可以了，不用一直講一直講，表達態度就可以了。」

至於昨天受訪時，柯文哲一開始稱九二共識、兩岸一家親在台灣被「汙名化」，後來又改口說是「標籤化」，媒體今也詢問改口的原因？柯文哲說，標籤化是比較中性的名詞，這兩個名詞在台灣，反正你一講到不爽的就一大堆，所以我跟大陸講，想想看有沒有辦法大家協商出一個大家都可以接受的名詞，一下子他也想不出來，那我說也不要緊，這次就照舊。

(中時 )