川普築牆經費兩黨沒共識 美聯邦政府門關定了

隨著美國國會參議院21日晚宣布休會，聯邦政府部分部門面臨關門命運。圖為美國國會大廈。（美聯社）

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中時電子報

聯邦政府關門，恐是美國人民另類的聖誕大禮！美國國會參議院21日審議眾議院通過的政府支出案並展開程序表決，其中包含總統川普支持的50多億美元的南境築牆經費。然而對築牆經費未達成共識之際，參院於當日晚7點（台灣時間22日上午8時）宣布休會，雖然預計22日中午（台灣時間23日凌晨）再次開會，但許多議員已離開國會大廈準備度耶誕長假，美聯邦政府部分部門將於21日（台灣時間22日下午1時）面臨關門命運。

這次政府關門，使美國單單一年中創下關門3次的紀錄，為40年來首次。

根據CNN報導指出，共和黨籍的眾議院議長萊恩（Paul Ryan）與參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）已離開國會大廈。麥康奈表示，「建設性對話正在進行中」，「我已重申多次，我們需要民主黨投票與總統簽名」。參院共和黨2號人物柯寧（John Cornyn）表示21日晚不會舉行投票。

川普目前已取消往佛州海湖莊園度假的計畫，續留白宮簽署法案。他先前表示，部分政府部門恐將面臨「非常長時間」的停擺，但「我們已完全準備好因應停擺一段時間」，並推文把聯邦政府關門的責任推給民主黨，稱「民主黨贏到了關門」、「我們就等著看民主黨們會如何保護美國南部邊境！」；不過，他在參院宣布休會不久後在推特上發布影片，宣稱「希望這次關門不會太久」。

面對兩黨無法達成共識使部分政府部門停擺，川普聲稱他早已有準備。

美國國會12月7日通過一項臨時支出法案決議，延長聯邦政府的預算撥款兩周，期限只到12月21日，也就是如果21日之前國會不能批准相關支出法案，包括農業部、國土安全部、司法部及國務院等政府部門將因資金用盡而被迫停擺，必須等到兩黨達成共識並由川普簽署相關預算案，方得重啟。

(中時電子報)

文章來源：White House prepares for shutdown as both sides dig in over Trump’s wall

文章來源：Government shutdown countdown

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