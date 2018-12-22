川普築牆經費兩黨沒共識 美聯邦政府門關定了

2018年12月22日 10:34 中時電子報 馮英志

聯邦政府關門，恐是美國人民另類的聖誕大禮！美國國會參議院21日審議眾議院通過的政府支出案並展開程序表決，其中包含總統川普支持的50多億美元的南境築牆經費。然而對築牆經費未達成共識之際，參院於當日晚7點（台灣時間22日上午8時）宣布休會，雖然預計22日中午（台灣時間23日凌晨）再次開會，但許多議員已離開國會大廈準備度耶誕長假，美聯邦政府部分部門將於21日（台灣時間22日下午1時）面臨關門命運。

這次政府關門，使美國單單一年中創下關門3次的紀錄，為40年來首次。

根據CNN報導指出，共和黨籍的眾議院議長萊恩（Paul Ryan）與參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）已離開國會大廈。麥康奈表示，「建設性對話正在進行中」，「我已重申多次，我們需要民主黨投票與總統簽名」。參院共和黨2號人物柯寧（John Cornyn）表示21日晚不會舉行投票。

川普目前已取消往佛州海湖莊園度假的計畫，續留白宮簽署法案。他先前表示，部分政府部門恐將面臨「非常長時間」的停擺，但「我們已完全準備好因應停擺一段時間」，並推文把聯邦政府關門的責任推給民主黨，稱「民主黨贏到了關門」、「我們就等著看民主黨們會如何保護美國南部邊境！」；不過，他在參院宣布休會不久後在推特上發布影片，宣稱「希望這次關門不會太久」。

面對兩黨無法達成共識使部分政府部門停擺，川普聲稱他早已有準備。

Some of the many Bills that I am signing in the Oval Office right now. Cancelled my trip on Air Force One to Florida while we wait to see if the Democrats will help us to protect America’s Southern Border! pic.twitter.com/ws6LYhKcKl — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月21日

美國國會12月7日通過一項臨時支出法案決議，延長聯邦政府的預算撥款兩周，期限只到12月21日，也就是如果21日之前國會不能批准相關支出法案，包括農業部、國土安全部、司法部及國務院等政府部門將因資金用盡而被迫停擺，必須等到兩黨達成共識並由川普簽署相關預算案，方得重啟。

(中時電子報)