影》鈕承澤嘆世界殘忍 朱學恒轟：性侵累犯你有病嗎？

2018年12月22日 10:55 中時電子報 張達智

鈕承澤涉性侵

名導演鈕承澤被控在拍攝電影《跑馬》期間，性侵一位女性工作人員，10日赴北檢應訊後，遭諭令150萬元交保，並限制住居、出境、出海。沈默多日後，鈕承澤昨在臉書以文青體發文嘆「這世界如此殘忍？」。「宅神」朱學恒怒轟鈕：性侵累犯你有病嗎？

鈕承澤被控在11月23日晚邀電影劇組女工作人員到家中，趁單獨相處時指侵得逞。據了解，鈕向檢方供稱，他真的很喜歡對方，她在聚會結束後仍留下來，他誤認雙方互有好感，他跟女方親熱時，沒看出女方拒絕，不過，當女方出言要求停止，他就停手，否認有性侵的主觀犯意，只是雙方認知上有差距。

沈默多日的鈕承澤昨晚在臉書PO文，不過很快又刪除該則貼文。

以下為鈕承澤臉書全文：

目睹自己的死亡

行刑的隊伍排得老長

烈火燒著石塊落下

祈禱自己足夠堅強

這世界如此殘忍？

任由恨惡蔓延滋長

親愛的我們夠不夠強壯？

能否存活進而成長

親愛的請告訴我

愛也能夠被恨滋養

親愛的請告訴我

善也能從惡意中茁壯

當雨落下澆息了火

石頭堆成了樓房

淚水清洗了眼睛

暗黑裡看見明亮

悲傷長出喜悅

絕望生出希望

這篇文青體發文，惹怒「宅神」朱學恒，他怒轟鈕承澤「性侵累犯你有病嗎？根本沒死還可以發文有什麼好靠北的還在那邊吟詩作對。拍電影的文青了不起嗎？都起訴了還要裝」。

而網友也紛紛回應「全世界知道他不舉的事我認為比他性侵被起訴更讓他痛不欲生吧！」、「你對人家殘忍，這個世界對你就剛好而已！」、「律師教的，一口咬死是男女關係的紛爭。不要低估台灣法官,真有法官會相信」、「不要強姦文字，想吐」、「出手傷害別人前多想ㄧ想...勝過事後講些有的沒的...裝什麼受害者，噁心」。

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(中時電子報)