謝長廷有何資格抨擊假新聞？侯友宜冒死救人遭謝抹黑

2018年12月22日 11:04 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

陳進興中午將南非武官卓懋祺領養的七個月大幼兒釋放, 由警方人員侯友宜抱出官邸。(本報攝影中心)

2008年6月，侯友宜被調往警察大學擔任校長，一個月後，外交部透過警政署安排了一群訪客來警大拜訪侯友宜校長。原來，那個1997年11月從南非武官官邸，從槍口下被侯友宜救出的小男嬰已經長大了，他的養父母從美國把他帶回台灣，見見這個救命恩人。(葉毓蘭臉書)

今年9月燕子颱風讓國人受困關西機場，原只是意外，但在駐日代表謝長廷的不斷卸責下，終釀成前大阪辦事處處長蘇啓誠輕生的悲劇，面對此一不幸，謝長廷為保官位竟推卸都是假新聞的錯，如果什麼都能推過錯給假新聞，那麼在新北市長選舉期間，謝長廷抹黑侯友宜沒進武官府時，請問民進黨和謝長廷這麼明目張膽做假新聞，又該當何罪？

前駐大阪辦事處處長蘇啟誠因9月的大阪風災事件而輕生，面對此一不幸事件，民進黨政府在未釐清真相前就定調「假新聞殺人」，並在九合一大選前大肆消費這齣悲劇。然而蘇啟誠的遺孀發聲明強調，蘇沒有憂鬱症，且遺書內容只有家屬看過，當中未提到「假新聞」造成的壓力。謝長廷及綠營卻還認定「源頭就是假新聞」，更指外交界曝光的懲處等內容也是「假新聞」。

如果什麼都是假新聞的錯，那麼不禁要問謝長廷一件事，在九合一選舉期間，民進黨和謝長廷無所不盡其極放假新聞抹黑準新北市長侯友宜，請問謝長廷該如何自處？當時的謝長廷可是違反外交官的行政中立原則，嫌關西遠卻不嫌台灣遠，千里迢迢回台輔選，選前最後一天，謝長廷那句「陳進興當年挾持南非武官，侯友宜沒進去談判」的驚天一語可是震驚所有台灣人，更遭點名是害蘇貞昌落選的最佳豬隊友！

選前最後一天，謝長廷再度翻炒1997年白曉燕命案，強調是他第1位進入南非武官官邸，勸進陳進興投降，他才是第一功臣。甚至連總統府發言人林鶴明還在臉書貼出當年謝長廷穿西裝、侯友宜穿防彈背心的照片，指出真正手無寸鐵、解決人質危機的是謝長廷，不是侯友宜。當時民進黨和謝長廷可是欲破壞侯友宜的英雄形象，企圖影響新北選情。

謝長廷以為21年前的往事，是非曲直已沒人分得清，可以唬弄大眾，但是當年與這事有關的人證物證都還在。只見前警大教授葉毓蘭在臉書放出兩張照片，還原白曉燕案真相，痛罵林鶴明。

葉毓蘭指出1997年11月18日那一天，白曉燕案在逃的的兇嫌陳進興，挾持南非武官卓懋祺一家五口，那時候為救出槍戰中受傷的卓懋祺與女兒梅蘭妮，擔任台北市刑警大隊長的侯友宜徒手隻身進入卓家與持有槍械的陳進興談判，還抱著一名嬰兒走出挾持現場。「那一幕，經過電視轉播，讓他成為全國人民心目中的英雄。」

而當時冒險進入現場接受陳進興陳情的前監察委員葉耀鵬表示，陳是向他交槍投降；前板橋地檢署主任檢察官張振興則說，謝長廷是事件後段才到現場，並沒有看到侯友宜抱出南非武官嬰孩。兩位現場斡旋人士的說法等於打臉謝長廷。

蘇啟誠輕生後，謝長廷指大阪風災假新聞滿天飛，他不談進退問題，揚言要給蘇一個公道，打擊假新聞，遭新科台北市議員徐巧芯譏諷就是打死不退。但自己回台輔選，以不實訊息假新聞，不止一次極盡所能指控抹黑侯友宜，請問謝長廷，當你抨擊放假新聞的人會自責不安時，自己也會自責不安嗎？

(中時電子報)