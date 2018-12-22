促轉會代理主委楊翠被「拔官」 賴清德只稱她委員

2018年12月22日 11:06 中時 鄭舲 、 姚志平

行政院長賴清德在介紹與會官員時，將楊翠介紹為「楊委員」而非「楊代理主委」，讓楊翠成為代理首長中唯一被「拔官」的官員。（圖／陳怡誠攝）

促轉會代理主委楊翠因代理被質疑適法性，上週赴立院審查促轉會預算遭國民黨團杯葛，近日又因「去蔣化」爭議引發不滿。監察院今前往行政院進行年度巡察，行政院長賴清德在介紹與會官員時，將楊翠介紹為「楊委員」而非「楊代理主委」，讓楊翠成為代理首長中唯一被「拔官」的官員。

監察院長張博雅今率領監察委員巡察行政院，賴清德致詞時表示，行政院熱烈歡迎張博雅率領委員到行政院進行巡察工作，行政院本於憲法職權，針對委員的要求，各部會一定竭盡所能提供各種報告，讓委員能順利進行憲法職務。

賴清德接著一一介紹與會的部會首長，在場由副首長或部會成員代理首長職務的部會有環保署、中選會、促轉會，但賴清德介紹環保署、中選會時都稱「蔡代理署長」、「陳代理主委」，介紹到促轉會時突然「卡詞」，稱楊翠「楊主...啊，楊委員。」

張博雅報告指出，截止昨天為止，107年監察院通過17件彈劾案，彈劾人數有35人，依官階類別分，政務人員4人、選任4人、簡任4人、將官1人、法官4人、檢察官2人，其餘為薦任及校官等16人。本年彈劾違法失職態樣大多是廢弛職務為主，計7人，約占20%。

各行政機關被彈劾人數，以國防部暨所屬機關9人為最多，其它依序為法務部暨所屬機關2人、內政部、教育部及交通部暨所屬機關各1人。張博雅表示，希望各機關首長能加強向所屬人員說明及宣導，避免讓民眾對公務員有不專心於公務或紀律鬆散的不良觀感，而嚴重損害政府信譽。

另外，監院通過糾正案154案次，包括行政院暨所屬機關總計被糾正98案次，各縣市政府暨所屬機關被糾正56案次，其中行政院暨所屬機關，以衛福部暨所屬機關15案次最多，其次是內政部暨所屬機關14案次、教育部暨所屬機關12案次、國防部及法務部暨所屬機關均為11案次等。

張博雅指出，委員調查發現，行政機關辦理業務所依據的法律或規定，常因環境變遷或社會現實狀況，與當前社會環境顯有脫節，造成表面上行政機關依法行政，仍引發許多民怨，因此監院建議行政機關應儘速檢討修正法規，107年建議修正法規計有61項，其中9項已修正，52項仍由主管機關檢討研議、研修或送立院審議中，期盼政院督促相關部會積極推動修法工作，讓法規內容符合實際需求。

(中時 )