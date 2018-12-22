NBA》終贏尼克！林書豪摘11分領老鷹2連勝

林書豪這次重返紐約面對老東家尼克，終於帶走勝利了。(美聯社)

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中時電子報

這次重回「林來瘋」發源地麥迪遜花園廣場，林書豪終於帶走勝利！22日靠著全隊7人得分上雙，老鷹114比107逆轉擊敗地主尼克，除摘2連勝，也是本季遭遇尼克首勝，林書豪替補打了21分鐘，貢獻11分、5籃板及4助攻。

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雖在打完首節，向來開局很混亂的老鷹，就處28比39的兩位數落後，不過老鷹靠著柯林斯、胡爾特、貝茲摩等人火力逐漸追上，打到第3節，甚至一度超前尼克2分，林書豪更在末節一開始連進兩球，持續幫助老鷹緊咬比分不放。

老鷹總教練皮爾斯在最後7分50秒，讓崔楊上場換下林書豪，老鷹接下來隨即發動一波9比0猛攻，再次搶回領先優勢，儘管身為地主的尼克仍想反撲，不過貝茲摩與崔楊攜手在讀秒階段罰6中5，順利幫助老鷹留住這場客場勝利。

兩隊本季前2次交手，分別在主、客場各1次，都由尼克帶走勝利，幸好22日老鷹展現得分點平均優勢，貝茲摩攻下全隊最高22分，柯林斯17分、16籃板，胡爾特16分，崔楊15分、10助攻，班布利與亞歷克斯連各有12分。

尼克則以穆迪埃32分最高，諾克斯也有24分，卻仍難逃苦吞3連敗命運，尼克目前9勝25敗，落居東區第12，就算球隊一哥波爾金吉斯提前傷癒復出，恐怕也難以挽回本季頹勢，波爾金吉斯目前仍因十字韌帶斷裂復健當中。

(中時電子報)

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