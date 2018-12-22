柯諷「陳靜敏挺何嘴巴說說」何志偉驚呼「蛤！ 為甚麼！」

2018年12月22日 11:21 中時 吳堂靖

民進黨立委補選候選人何志偉今赴永樂市場掃街，獲得民眾支持。（吳堂靖攝）

北市立委補選上演「三腳督」，台北市長柯文哲派出「柯家軍」陳思宇出馬，但陳的姑姑、民進黨不分區立委陳靜敏卻表態支持對手何志偉，柯諷「我看也是嘴巴挺而已吧」，對此，何志偉聽聞時驚呼「蛤！ 為甚麼！」但也說，相信支持者會用自己的方式表示支持，他沒有讀心術，也不知道別人在想甚麼。

民進黨立委補選候選人何志偉今赴永樂市場掃街，會前受訪時，面對柯文哲今早諷「陳靜敏支持何志偉是嘴巴挺」一事，他尷尬笑說「蛤！ 為甚麼！」他表示，他沒有讀心術也不知道別人在想甚麼，但只要願意站出來，幫他說句好話的，他都表達最大的感謝。

面對陳炳甫有意找黨內大咖助陣、陳思宇也緊黏柯文哲拉抬人氣，何陣營似乎欠缺「靠山」，對此，何志偉當場秀出計步APP，他自豪表示，自己就是勤走基層，這場選戰最重要的是傾聽基層聲音，像是昨天就走了1萬8千多步，目前大概瘦了10公斤，體脂肪17、18， 腹肌粒粒分明，就是勤走、勤走、再勤走！

媒體詢問柯此次大選在大同區得票數開出紅盤，是否有規畫因應方式？何志偉表示， 他過去8年有政績，現在也提出完善的政見，其他候選人都有自己的策略跟規畫，他表達祝福。

至於是否會找陳靜敏幫忙站台？何大打太極，他表示，幫他站台真正有用的就是市民朋友，每個支持者都是他的大咖。

由於對手陳思宇頻頻被質疑挾帶行政資源打選戰，何也意有所指表示，大家心中都有一把尺，自己從事公職8年，他認為公平是需要被追求的，不然就不用選出民意代表，因為他們每一天在做的事情，都是讓社會更公平一點點。

(中時 )