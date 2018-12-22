張國榮差點錯過《霸王別姬》全因外表意外翻盤

2018年12月22日 11:27 中時電子報 蘇士亨

國際導演陳凱歌執導，集結金獎影帝后張國榮、鞏俐等人同台飆戲的經典鉅作《霸王別姬》，「25周年數位修復版」，讓影迷再度重溫「哥哥」張國榮精湛演技，不過鮮少人知道張國榮經紀人曾幫他婉拒演出此角色，因為擔心電影形象影響當紅偶像身分。

根據《ETtoday》報導，《霸王別姬》當初選角時，徐楓和原著小說作者李碧華一致認為「程蝶衣」此角非張國榮莫屬，加上張國榮也想挑戰此角色，但經紀人擔心電影形象影響當紅偶像身分，因此開出許多困難條件，加上尊龍當時也拜託許多香港導演表達想爭取演出，因此就讓尊龍接下此角色，而徐楓表示改變這個決定的關鍵點在於金馬獎和亞太影展，當時看到尊龍本人，雖然長的俊美、臉型很有稜角，但對比張國榮卻顯得不柔美，當下便覺得選角完了，好險後來尊龍經紀人開出無法配合的條件，加上張國榮主動釋出善意，才順利接下「程蝶衣」一角。

許多人更表示《霸王別姬》虞姬與張國榮就是同一個人，現實生活張國榮人生與《霸王別姬》故事也有許多巧合，徐楓也感嘆：「張國榮第一部當導演的戲原都計畫好了，是我公司要幫他拍的，沒想到人生無常」，對於《霸王別姬》裡經典台詞「人不瘋魔不成活」，似乎也成了張國榮的人生寫照。

(中時電子報)