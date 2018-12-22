盧秀燕草地就職穿牛仔褲大走親民環保風

2018年12月22日 11:40 中時 盧金足

台中市府準新聞局長吳皇昇表示，第三屆台中市長盧秀燕的就職典禮，打破以往使用傳統紙本邀請函的方式，選擇「無紙化」製作電子圖卡來發送就職典禮邀請函。（盧金足攝）

將出任台中市府法制局長的李善植（左）與掌舵交通局重任的葉昭甫，25日將在草地就職典禮，與市民一起席地野餐，官員與市民完全零距離。（盧金足攝）

新市政團隊成員將穿上「牛仔褲配襯衫、不打領帶」的就職親民服裝，傳達台中市長當選人盧秀燕「與民同在」的理念。（盧金足攝）

台中市府廣場今天已經開始搭設12月25日第三屆台中市長就職典禮舞台。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

台中市首次的草地就職典禮將在25日登場，台中市長當選人盧秀燕及團隊會穿什麼服裝？準新聞局長吳皇昇22日表示，當天新任的市政團隊不會穿著傳統西裝禮服，而是改穿「牛仔褲配襯衫、不打領帶」的親民服裝就職，與市民席地而坐，輕鬆不放鬆，穿著輕便牛仔褲也代表市政團隊從就職開始，就要挽袖拚市政。

加入盧秀燕台中市府團隊的準交通局長葉昭甫、準法制局長李善植，今天特別在台中市政府和台中市議會中間的綠地的市政公園，示範穿上「牛仔褲配襯衫、不打領帶」的就職親民服裝，傳達盧秀燕「與民同在」的理念。

「型男局長！」將掌舵交通局重任的葉昭甫，今年四十一歲、被拔擢出任法制局長的李善植，今年才卅八歲，與卅四歲的準新聞局長吳皇昇秀出就職典禮服裝，展現新團隊的年輕與朝氣，他們強調，草地就職典禮別具意義，真正的主角是台中市民，不打領帶與輕便裝扮，一上任就要馬上賣力打拚，也向市民宣告「我們準備好了！」

葉昭甫表示，他在大學任教時，就以穿著牛仔褲居多，就職的歡樂氣氛，更象徵與民眾無距離的新氣象。

「輕鬆心態不放鬆！」李善植強調，衣服輕便不隨便，加入台中市府團隊，就職是責任的開 始。

吳皇昇表示，新的市府團隊將以民意為依歸，擬定接地氣、適合台中的政策，為台中市的未來打拚，穿著牛仔褲、休閒輕鬆的服裝，首長們將跟民眾一起席地而坐，並配合典禮流程上台宣誓就職。

盧秀燕就職拋開舊有的室內典禮方式，選擇在戶外草地舉辦就職典禮，相約市民朋友自由參加一起來同樂共享。

吳皇昇也指出，第三屆台中市長盧秀燕的就職典禮，打破以往使用傳統紙本邀請函的方式，選擇「無紙化」製作電子圖卡來發送就職典禮邀請函，以臉書、通訊軟體、電子郵件等網路管道來廣邀市民朋友和重要貴賓。

他強調，無紙化的電子邀請函不但呼應環保概念，節省經費成本，更展現新市府團隊對數位科技浪潮的重視，透過網路社群無遠弗屆的傳遞力量，希冀把新市府團隊誠摯邀請廣發到每一位市民的手機和電腦上，兼顧宣傳成效又提倡環保。

盧秀燕的就職典禮選擇在戶外草地舉辦，凸顯「讓高牆不在」、「市民自由參與」的精神，廣邀市民朋友一同參加，連首長的就職穿著也放棄過往既定的西裝、套裝形象，用牛仔褲配襯衫不打領帶的休閒服裝跟民眾一起坐在綠地上野餐，官員與市民完全零距離。

盧秀燕說，市民才是真正的主角，我們的共同目標就是要台中可以更好，誠摯邀請市民朋友在12月25日上午8點，一起到台中市政府和台中市議會中間的綠地的市政公園，共享這別具意義、屬於台中市民的歷史時刻。

(中時 )