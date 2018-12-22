連住院也上！淫男與12歲少女性行為 判刑6年確定

2018年12月22日 11:46 中時 王己由

郭姓男子3年前與哥哥和其同居人一家同住，沒想到郭男竟看上了哥哥同居人的12歲女兒，1個月內就與叫他叔叔的小女孩發生4次性關係，其中一次竟是女孩住院期間在病床上。案經最高法院駁回上訴，今(22)日依與未滿14歲人性交罪，判刑6年確定。

判決指出，郭男2015年12月至隔年1月間，和哥哥與其同居人及當時12歲的女兒一起同住新北市樹林區，前後4次利用凌晨5點多剛起床，或深夜11點多時間，和都叫他叔叔的女孩發生性關係，其中一次是在女孩盲腸炎住進醫院兒童病房時，大膽在病床上發生關係。

女孩事後把和郭男發生關係告訴就讀國中的輔導老師和母親，女孩母親就委託朋友打113保護專線通報，並報警處理。郭男經檢方起訴，一審依與未滿14歲人性交罪共4罪，重判有期徒刑16年，案經上訴二審，認為他雖與12歲人發生性關係，且女方在告知輔導老師和母親時，有說覺得不舒服、很生氣，還有緊閉雙眼握拳頭等。

但二審調查後認為，女孩說很喜歡和郭男相處，且發生後還是與郭交往，甚至逛街還會勾著郭的手，女孩母親也曾說，二人互動關係就像情侶。另女孩的輔導老師證稱，女孩提到郭男心情是很愉悅，高院因此認定郭男並沒有違背女方意願，但他明知對方還年幼，仍發生性行為，影響被害人身心，依4個與未滿14歲人性交罪，各判3年徒刑，合併執行6年徒刑。案經上訴三審被駁回，郭男被判刑6年定讞。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時 )