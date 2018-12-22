新北第100家公共托老、托育中心啟用 朱立倫：100分的政策

2018年12月22日 14:01 中時 高彥哲

適逢冬至，朱立倫和長輩一起搓湯圓。（高彥哲攝）

心北市長朱立倫今上午接連參加位於泰山、永和的公共托老中心開幕典禮。（高彥哲攝）

由新北市政府結合民間企業所成立的泰山中保及永和錸工場兩家公共托老中心，於今（22）日正式開幕，由新北市長朱立倫帶領團隊共同揭幕，同時也是新北市第100家公共托老、托育中心啟用，朱立倫表示「這是100分的政策！」

朱立倫表示，公共托老中心除有效利用的餘裕場地及公益回饋空間設置外，這次特別結合民間企業，使新北市的公共托老中心達到40家，而公共托育中心也已達到60家，托老、托育正好合計是100家，是新北市政府100分的政策，希望將來能夠做的更多更好。

泰山中保托老中心導入中興保全智慧系統，入口處有人臉辨識，並即時傳送資訊給家屬，衛浴間內或休息區，還有預防跌倒偵測雷達，和燈光聲控等，連結物聯網，讓家屬了解長輩在中心活動情形，可謂「全時守護」入托的長輩。

永和錸工場托老中心則導入由錸德科技獨家開發的照顧APP，隨時記錄長者在中心內的活動狀況與身體機能檢測數據，包含長輩的選課，以及在活動中表現的情緒，匯集成影音聯絡簿和圓餅圖，家屬可透過APP了解長輩在中心活動狀況。

社會局長張錦麗表示，截至2018年11月底新北市老年人口已經達到53萬5,916人，佔全市人口一成三的比例，針對銀髮族群建立多層級的連續照顧體系，新北市也早於中央推動長照2.0政策之前，推動老人共餐、社區照顧關懷據點等銀髮政策，今日泰山中保及永和錸工場兩家公共托老中心成立，2家公共托老中心共可收托74位失能或失智長輩，收費則依據中央長照2.0給付標準，由政府、民間企業一起來照顧銀髮長輩。

(中時 )