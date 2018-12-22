【麻辣後宮傳】當不了正面殺手 也要成為正港「背殺」

2018年12月22日 12:05 中時電子報 綜合報導

麻辣後宮傳今天要教大家，女孩們就算當不了正面殺手，也要成為正港的背面殺手，也就是傳說中的「背殺」啊!今天節目邀請到網紅「Wackyboys反骨男孩」孫生，自稱非常瞭解女生，可說是這個領域的「翹楚」。在節目中他會跟幾位女神級的藝人互動，並且擔任評比髮質跟髮香的評審，具有最佳的髮質跟髮香者，會與他有一段磨鼻子的親密互動。

孫生表示自己對女生的頭髮有一定的要求，例如:頭髮一定要柔順滑順，最好是滑到讓人摸到會跌倒的境界。孫生五指張開扣在左方來賓的頭髮上，手指馬上順勢「溜」了下來!為了對比髮質，他十指扣在主持人李懿頭上，只見手指不只無法滑下來，還卡在頭髮裡面，拉都拉不出來，孫生開玩笑到李懿的頭髮是「鐵條」外加「NG女」無誤，手指扣在她的頭髮上很安全，都不會摔死。

孫生聞了一號測試者邵俐妍的頭髮，指出邵俐妍的髮味酷似廣西街、龍山寺的中藥味!三號測試者則被孫生批評說頭髮有一股男人味，鼻子靈敏如靈犬萊西的他甚至發現，測試者可能沒有洗頭，可以聞到陣陣的油垢味，指出對方肯定不是正妹!

一號測試者邵俐妍被孫生批評說髮味有姐姐版古龍水味。(圖片來源:麻辣後宮傳)

三號測試者周家欣被孫生發現沒有洗頭髮。(圖片來源:麻辣後宮傳)

唯獨神秘嘉賓二號測試者，讓孫生聞了愛不釋手，聞了又聞，表現出享受的表情，忍不住讚嘆「問君能有幾多愁，恰似一江春水向東流。」髮香飄出女神味，如果在路上聞到這種味道會忍不住想要回頭，「回頭率」很高，可媲美那些年沈佳宜的角色，是孫生心目中最嚮往「清純系」女孩。二號測試者果然擄獲孫生的芳心，並且成為可以跟他互動的對象。

二號測試者成為正港的「背殺」殺手。(圖片來源:麻辣後宮傳)

原來神秘的二號測試者，竟然就是「Wackyboys反骨男孩」當中專門扮演猥瑣角色的「瑋哥」，大家一定很好奇，他是如何成為這次「背殺」的殺手呢?原來是閨蜜瑰蜜出產的伊萊恩養健髮洗潤組的功勞，偉哥現身說法自己平常是不洗頭髮的，頭髮很臭，到底要如何擁有一頭美麗的秀髮呢?

伊萊恩養健髮洗潤組擁有法國專利紅花胜肽可以幫助頭皮循環代謝(圖片來源:麻辣後宮傳)

伊萊恩養健髮洗潤組透過日本專利技術桑白皮萃取加速頭髮的生長(圖片來源:麻辣後宮傳)

伊萊恩養健髮洗潤組改變平常頭髮臭得要命的瑋哥，甚至讓主持人李懿跟來賓孫生都敢聞一聞他的玫瑰味髮香。(圖片來源:麻辣後宮傳)

他建議保養頭髮有以下三個小撇布，第一，用對方式洗頭；第二，還是用對方式洗頭；第三，就是選對洗髮精。伊萊恩養健髮洗潤組裡面除了有摩洛哥堅果油的成份，還有法國專利紅花胜肽可以幫助頭皮循環代謝，及日本專利技術桑白皮萃取加速頭髮的生長。瑋哥去年剃光頭，靠著伊萊恩養健髮洗潤組今年頭髮變超長，而且豐厚蓬鬆又有型。透過養髮又健髮的方式，搭配髮國頂級香氣品牌，讓頭髮也能飄出陣陣玫瑰香味。連瑋哥粗糙的頭髮，髮入膏肓都找到救星，相信其他人的頭髮要變柔順有型一定沒問題!

(中時電子報)