五福旅遊包機回饋 日本春季全行程熱烈開催中

2018年12月22日 12:00 工商 張佩芬

立山黑部雪牆。圖：五福提供

福岡的秋月城跡。圖：五福提供

日本旅遊行程廣受民眾喜愛，五福旅遊獨家承包2019年春節期間、賞櫻熱門時段、立山黑部開山期間的航班，囊括日本熱門春季全行程，由南到北的賞花行程，各地櫻花、紫藤、粉蝶花等百花齊開，及立山黑部雪壁奇景，現已在全台五福旅遊通路銷售中，民眾可以趁早開始規劃2019年度的旅遊假期。

一、春節遊日本五福獨家名古屋包機：因應春節期間旅遊市場需求，五福旅遊自2月1日~2月7日期間新增了桃園-名古屋獨家包機，每日一航班，規劃適合不同旅遊的行程，包含親子旅遊及高端旅遊，全程入住溫泉飯店，享用高山美食飛驒牛與戲雪體驗，最高可享第2人減1萬元優惠。

二、五福旅遊獨家大阪賞櫻包機：熱門賞櫻日期4月1日~4月6日，五福獨家包飛往大阪的航班，天天出發，團體與自由行賞櫻行程，用2萬元起的價格回饋消費者，櫻花季期間造訪大阪，民眾可前往大阪城公園賞櫻、搭乘水上巴士遊覽水都，及奈良東大寺梅花鹿公園，享受被櫻花圍繞的美景，與可愛鹿群互動，透過旅遊徹底療癒。

三、五福旅遊包機立山黑部雪牆雙點進出：配合2019年4月15日的立山黑部開山日期，五福旅遊獨家承包名古屋、東京雙點進出的航班，包機期間為2019年4月20日至4月26日，共計七個航次，相關行程預計今年12月底正式開賣；最熱銷的名古屋單點進出航班，設計經典立山黑部雪牆賞櫻行程，自4月15日起到6月21日間皆有出發。想要一睹櫻花美景及雪牆奇景的民眾，不妨多加利用包機前往。

四、跟著「五月天」一起前進大阪賞櫻去：擁有高人氣的超級天團『五月天』，2019年4月將在日本大阪舉行海外演唱會，五福旅遊獨家取得「自由行專案套組」銷售代理，套票組內容包含演唱會門票、大阪來回機票與住宿，搭上 4月4日~4月7日的春假四連休，可以追星賞櫻一次完成。

(工商 )