劉強東致歉：第一時間向妻子坦承 將更努力工作

2018年12月22日 11:56 中時 藍孝威

美國檢方公佈不起訴決定後，劉強東在其個人微博發致歉聲明，稱第一時間已向妻子章澤天坦誠事實，表示將竭盡全力去彌補此事對家庭的創傷。他特別感激京東的同事頂著輿論壓力工作，他也會更加努力工作。

以下為劉強東的聲明原文：

最近幾個月，我在美國的事情受到了大家的廣泛關注。為了不干擾司法公正，在美國警方和檢方的獨立調查過程中，儘管有人散布誤導信息，但我本人無法為自己辯護，也沒有對互聯網社交平台和媒體上的相關言論與報導做出任何回應，這給關心我的朋友們帶來了不少困擾，在此先說聲抱歉！

今天，在我全力配合的徹底調查之後，明尼亞波利市亨內平縣檢察官辦公室宣佈將不會對我提起任何指控，這個結果證明了自始至終我都沒有觸犯任何法律。

但無論如何，事發當天我的行為都給我的家庭、特別是我的妻子造成了巨大的傷害，為此我感到十分的自責和後悔。我已經第一時間向她坦承了事實，希望她可以接受我最誠懇的道歉，我一定將竭盡全力去彌補此事對家庭的創傷，重新擔當起丈夫的責任。

在這段煎熬的日子里，我特別感激京東的每一位同事，他們每天都在頂著輿論壓力工作。我懇請大家不要由於我的事情再去苛責、議論他們，他們只是一群努力工作的普通年輕人。現在，我唯一能夠為他們做的就是更加努力的投入到工作當中，和他們一起讓公司發展的更好，讓他們過上更好的生活。只有這樣，才是我對他們最好的交代！

謝謝大家！

劉強東

(中時 )