蘇啟誠案 藍委：政院應組專案小組1個月內完成調查

2018年12月22日 11:59 中時 楊佳穎

我駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生滿百日，遺孀近日發出聲明稱蘇自殺並非受到假新聞壓力，而是「不甘受辱，以死明志」，引發外界質疑外交部企圖隱瞞真相、卸責。國民黨團22日則要求行政院組專案小組，1個月內完成調查後公布事實、追究相關人員責任；藍委李彥秀更指出，從日本飛回台只需3.5小時，駐日代表謝長廷選舉時能回台跑透透，如今也應回來把事情完整交代。

國民黨團22日召開「外交官之死，全民要真相」記者會，書記長曾銘宗表示，很遺憾外交部及謝長廷將蘇啟誠的輕生歸責於假新聞壓力，但家屬站出來稱真正原因是外交部、駐日代表相關官員的卸責，讓一位優秀的外交官以死明志；這起事件關係到一名高階外交官的清譽，至為重要，全民有權知道真相。

曾銘宗接著說，蘇啟誠輕生以來已超過3個月，外交部未積極調查處理，至今真相不明，讓蘇死的不明不白，已嚴重影響外交官工作士氣，黨團要對此予以譴責；另外，為釐清本案事實真相，給家屬及全民一個交待、還蘇啟誠公道，要求行政院邀公正人士組專案小組，1個月內完成調查後公布事實，讓外界知道是假新聞殺人，還是卸責的長官殺人，並依調查報告結果，追究相關人員責任。

「謝長廷有想過家屬的心情嗎？」李彥秀則說，謝長廷的臉書7點聲明，仍舊充滿了對自我的維護，以及對權位的戀棧，還是把所有責任推給假新聞；而外交部在事件發生後的百日，依然沒向國人說明清楚事件真相，只簡單地對外稱「不隨外界起舞」，完全規避、閃躲問題。

李彥秀批評，民進黨在敗選後將矛頭指向假新聞，這段時間修了各項法令、法案要處理假新聞，真正遇到問題時就將過錯推給事務官背鍋、扛責。她質疑，外交部是否管不動位高權重的謝長廷？甚至蘇啟誠當時的檢討報告，是否受高層壓力而被逼著寫出來？國人及家屬都需要一個真相，外交部不能再龜縮閃躲。

李彥秀接著說，對於整件事情，謝長廷理應下台負責，而下週立法院外交及國防委員會還有質詢，駐外單位相關預算也還沒審完，且從日本飛回台只需3.5小時，謝長廷既然選舉期間能回台全省跑夠夠，如今也該回來將整件事情做完整清楚交代。

(中時 )