明尼蘇達檢察官：證據不足 不對劉強東提出指控

2018年12月22日 11:56 中時 藍孝威

據美國之音VOA報導，美國明尼蘇達州檢察官表示，不會對大陸億萬富豪劉強東提出性侵指控。明州亨內平郡檢察官麥克·弗里曼星期五發表聲明說：「經明尼亞波利警察局性犯罪組的徹底調查和4名性侵問題資深檢察官的認真審議，判定存在嚴重證據問題，不大可能提出可排除合理存疑而定罪的刑事指控。」

聲明還說：「與許多性侵事件案一樣，這是一個複雜的局面。與其它一些性侵案類似的還有，嫌疑人堅稱性行為是兩廂情願的。我們審議了監控視頻、短信、警察隨身佩戴的攝像機拍下的視頻和證人陳述，明顯的是，我們無法達到我們的舉證責任標準，因此無法提出指控。由於我們不希望讓那位年輕女子再次受害，我們不會披露細節。」

事發時，京東集團創始人兼首席執行官劉強東在明尼蘇達的大學參加一個工商管理博士班項目。一名大陸女留學生指控他性侵。劉強東於8月31日被明尼蘇達警方逮捕，後來獲釋返回大陸。

檢察官的聲明雖然沒有披露一些證據方面的細節，但是敘述了一些媒體報報導過的事情並解釋了為什麼不提出刑事指控。

弗里曼的聲明說，8月30日，劉強東和眾多朋友與同事在一家餐廳用餐，受邀者包括一名21歲的女學生。吃過飯後，這名女生和其他人與劉強東一道乘車回家，最終在當夜回到她在大學附近的公寓。

聲明說：「幾小時後，8月31日凌晨，那名女子的一位同學兼朋友報警。警員趕到該女子的公寓，與她和劉交談。根據他們從那名女子獲取的信息，警察終止了登門查詢，將劉帶回他的酒店。劉在同天晚些時候在明尼蘇達大學被捕。」

檢察官的聲明說，由3名男性和1名女性組成的檢察官團隊審議了證據，檢方發現，部分證據包括中文交談和短信，這些被翻譯成了英語。該證據包括警察隨身佩戴的錄影機拍下的視頻，視頻錄下了劉強東與那名女子在她公寓內的交談，以及後來兩人在劉強東被帶回酒店之前的私下交談，而且是這名女子提出要私下交談的。

聲明說：「這些交談的內容，以及其它所有證據，包括那名女子和其他人的陳述以及多個監控攝像頭，不支持在本案中提出刑事指控。」

檢方決定不提出指控後，京東股價大漲5.88％。京東發言人對美國明州檢方的決定表示「歡迎」，並說，「京東集團將繼續致力於為全球客戶和合作夥伴提供最好的服務，為投資者創造長期價值。」

(中時 )