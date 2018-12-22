黃偉哲巧遇陸酒商 竟被告知：向韓國瑜買了5貨櫃鳳梨

台南市長當選人黃偉哲（右六）今天出席隆田酒廠彩繪牆啟用，巧遇來台採購的大陸安徽的台樹酒業總經理劉東飛（右一）。（資料照片 劉秀芬攝）

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中時電子報
/綜合報導

21縣市首長即將走馬上任，準高雄市長韓國瑜尚未就職就努力拚經濟，對其他當選人產生微妙的競爭壓力。日前大陸酒商到隆田酒廠採購，巧遇準台南市長黃偉哲，不過，酒商向黃透露，他已向韓國瑜採購5貨櫃鳳梨。對此，網友大酸黃偉哲，有骨氣一點，只要南向不要大陸啊，另有人則大讚韓國瑜，幫高雄做事如此低調，竟然沒對外界表功。

台南市長當選人黃偉哲日前出席彩繪牆揭幕儀式，巧遇來隆田酒廠採購的大陸安徽台樹酒業總經理劉東飛，並與之同框合照，黃偉哲說，陸企來台南採購是好事一樁。劉東飛表示，來台南前已到高雄拜會過高雄市長當選人韓國瑜，採購5貨櫃的鳳梨。劉東飛表示，去年已先採購一些台酒試水溫，因大陸消費者反映好，今年再來加碼採購，到隆田酒廠量身訂做1280箱玉山陳高。據了解，劉東飛結束隆田酒廠行程，也將到台南善化採購火龍果，希望讓大陸民眾品嘗到高品質的「台灣貨」。

黃偉哲與大陸酒商同框，卻被告知向韓國瑜採購高雄鳳梨5貨櫃一事，網友紛紛留言，「超嫉妒啦」、「我們高雄市長太棒了！」、「可以說他是『黃導』嗎？」、「為什麼我都『巧遇』不到！」、「高雄鄉親太幸福囉！」、「黃偉哲你膽子好大啊，還敢和共匪做生意」、「台獨的吉娃娃們不知怎麼說？」、「有骨氣一點嗎，只要南向不要大陸啊」。

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(中時電子報)

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