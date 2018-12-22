捉姦忘了這樣作… 小三判無罪

2018年12月22日 12:43 中時 王己由

陳姓女子跟蹤先生到摩鐵，在外等了兩個小時，看到先生退房開車要載高姓小三離開，當場攔下報警，控告2人涉嫌妨害家庭，案經檢方起訴，台北地院審理後，法官認為陳女的指控，雖有先生行車紀錄器錄到「你剛那衛生紙有沒有沖？」，但沒有雙方有發生性行為可具體佐證的事證，也未在摩鐵房間蒐證，不能憑一句話，就認定雙方確有性行為的通姦事證，判高女無罪。可上訴。

檢察官起訴指控，2017年11月29日下午2時15分，高女在台北市某汽車旅館與已婚的劉男性交1次，下午3時49分，劉開車搭載高女要離開，被守在摩鐵外的陳女攔車，報警送辦，劉男與高女涉犯刑法通姦和相姦罪。

案經北院審理，高女撤回對先生的告訴。陳女說，因丈夫當時告知要去跟證券公司的人談事情，她就搭計程車跟蹤先生的車到汽車旅館，但被擋下，她說等到先生要開車載高女離開時，她就攔在汽車前面，打電話報警，行車紀錄器有錄到先生問高女「你剛那衛生紙有沒有沖」，高女回答「對啊」等內容。

陳女還說，警察到場後，直接請先生、高女到派出所製作筆錄，警察沒有到摩鐵房間蒐證，她也沒有重回摩鐵的房間。高女承認與劉進入汽車旅館並一起離開，但否認與劉有發生性行為，高女稱，她與劉見面確實在談股票的趨勢，不知道劉有老婆。

劉也否認和高女有性關係，他說是在臉書上認識對方，約高女去摩鐵是喝咖啡、吃東西，提到「衛生紙」，是因臉上會出油，在塺鐵吃、喝用到很多衛生紙，要擦臉、擦手，但床單、浴室都沒有使用到。

法官認為，劉男、高女都已婚，卻在汽車旅館共處一室，逾越社交禮節及男女分際，雖有侵害陳婦配偶權的疑慮，但本案並沒有扣到衛生紙，或者房間內可檢測體液的物品，不足以判定2人確有發生性行為，依法應判高女無罪。

(中時 )