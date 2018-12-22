沒收到韓就職邀請函 許立明心裡不舒服：猶豫是否出席

高雄市代理市長許立明說，沒收到韓國瑜就職典禮邀請函，正猶豫是否出席。（柯宗緯攝）

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準高雄市長韓國瑜25日就職典禮在愛河畔登場，代理市長許立明22日自爆沒收到邀請函，心裡不太舒服，一度猶豫要不要出席，但代理市長是法定程序要前往，只是為團隊未受尊重邀請而抱屈。準新聞局長王淺秋則解釋，邀請函是針對外部貴賓發放，內部人員不發邀請函，況且表定流程有安排許市長致詞時間，交接小組成員應要明確轉達。

許立明透露，就職典禮花媽應該不會來，不知哪個媒體傳出「韓國瑜親送邀請函這件事」，但事實上並沒有，而現任局處官員也都沒有收到邀請函。

他表示，坦白說，心裡有點不舒服，在猶豫要不要親自出席，沒有對現任團隊邀請的話說不過去。當天是否缺席？他話沒說死「我是一個以工作團隊為重的人，該是我的義務還是會把他完成」。不過事後幕僚轉述，市長是為團隊不值，而一度猶豫，最後還是會出席。

許立明說，就職典禮有沒有出席事小，比較在意是各個局處交接業務能順利，目前市政工作很多進行到一半，需要時間性，未來市府有權利改變，但要改變也是在一個基礎上，已經請各局處準備好相關交接資料，讓新的市府能快速上軌道。

對此，王淺秋說，邀請函針對外部貴賓，不同業界百工百業代表才有邀請函，針對市府首長自己內部人員不發邀請函；交接小組有規劃首長區，且就職流程有安排許市長致詞時間，希望交接小組能明確轉達。另外，她說，總統府祕書長陳菊的邀請函，是由韓團隊幕僚人員親自送達。

(中時 )

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