《翻爆旺寵物》萌寵一窩瘋 你也被征服了嘛 ？

《翻爆旺寵物》

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中時電子報
綜合報導

◎逗趣銀狐鼠 討喜惹人憐

宜蘭縣蘇澳鎮的吳小姐在2年前養了一對銀狐鼠，因工作調動之故，她到台北市租屋居住，雖然離鄉背井讓生活感到寂寞，籠子裡的銀狐鼠還會不時落跑逃出籠，但銀狐鼠模樣討喜，也不怕與主人互動，寵物成了生活最大的慰藉。

◎收編哈士奇 期許成治療犬

公共電視主播朱鳳治今年7月透過網路發現新北市三峽區一隻長期營養不良的受虐哈士奇，由於本身愛狗緣故，透過中途之家幫忙將牠領養回家，5個月過去瘦弱的哈士奇已恢復昔日好動、健康模樣，未來朱鳳治希望可以將牠訓練成治療犬，陪伴更多人。

◎高傲Q比 變得黏人愛撒嬌

目前正讀研究所的Pei，在就讀大學一年級時，家裡養了隻嬌小膽怯的貴賓狗Q比，而深受家人疼愛的Q比雖愛撒嬌，但在牠認為自己較受寵後，常對Pei擺出高傲架式，並對她的呼喚愛理不理，但Pei北上讀書後，Q比卻變得相當熱情黏人。

◎西藥房招財貓 賣萌討摸摸

埔里鎮新仁壽西藥房的店面裡飼養1隻活潑的流浪小貓，因為是母貓，又太過活潑好動，因此取名為「花格格」；花格格很親人，客人上門時會親近討摸摸，原本因為病痛上門的客人暫時忘卻痛苦，與這隻療癒小貓親切互動。

◎另類小老師 體驗生命教育

北門農工是台南溪北地區少數有農畜相關科系的職業學校，其中畜產保健科歷史悠久，也培育不少相關人才，校長陳勇利表示，校內還設有實習牧場，飼養各種動物，讓學生們能了解牠們的生態，可說是另類小老師，長時間相處下來雙方培養出感情，學生們也把這些動物當成寵物養，是相當好的生命教育。

◎澎湖收容中心 接連傳喜訊

澎湖縣流浪動物收容中心接連傳喜訊，陸續收容了兩隻米克斯母犬都帶領著一大窩剛出生不久的狗寶寶來投靠，每隻小狗仔健康活潑又可愛，歡迎民眾蒞臨參觀認養帶回家當寵物。

(中時電子報)

文章來源：更多療癒萌寵，盡在《翻爆》APP！

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