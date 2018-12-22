寒冬送暖！台中牙醫診所辦愛心音樂饗宴

2018年12月22日 12:33 工商 曾麗芳

新華牙醫診所院長林義城表示，未來會經常與啟明學校合作公益活動。（圖／曾麗芳）

視障歌手陳祈信是啟明學校榮譽校友，也是歌唱比賽的常勝軍。（圖／曾麗芳）

寒冬送暖、台中知名牙醫診所聯手舉辦愛心音樂饗宴！台中新華及超植2家牙醫診所，今（12/22）日與台中市啟明學校合作，邀請啟明學校榮譽校友陳祈信舉辦「聖誕鈴鐺敲響愛心」公益活動，由現場點歌的民眾隨意捐款做愛心，既能聽到歌唱比賽常勝軍陳祈信的好歌喉，捐款還能做公益。

林義城表示，新華牙醫診所首次與啟明學校合作舉辦公益活動，希望藉由這次的愛心音樂會活動，讓身心障礙的朋友可以獲得支援與關懷。

這次活動受邀的視障歌手陳祈信，本身是啟明學校榮譽校友，曾多次受邀參加電視台、慈善基金會及台中市政府的公益表演，好歌聲也屢屢贏得歌唱大賽的肯定。新華牙醫診所為這場愛心活動規劃場地佈置，且準備了奬學金、同時鼓勵現場點歌朋友踴躍捐款，所有款項將全數捐給陳祈信。

新華牙醫診所今年首度嘗試愛心音樂會，12/22上午10:30-11:30在台中市北屯區梅川東路五段296號新華牙醫舉行；同日下午14:00-15:00，在台中市北區進化路416號超植牙醫診所，歡迎民眾熱情參與，大家共同來關心弱勢團體，在這寒冷的季節，讓新華牙＆超植牙醫溫暖大家。

林義城表示，新華牙醫診所未來將會與啟明學校持續合作，規劃每半年或一年舉辦公益愛心活動，希望號召里民們多多參與公益活動，為聖誕佳節敲響愛心鐘！

(工商 )