蔡依林自揭肉體慾望「網戀之友」阿信雕詞一次OK

2018年12月22日 12:39 中時 尤嬿妮

Jolin昨辦新專輯聽歌會。（凌時差提供）

蔡依林（Jolin）21日舉辦新專輯《Ugly Beauty》聽歌會，搶先公開6首新歌，其中〈玫瑰少年〉由曾與她傳緋聞的五月天阿信合作填詞，Jolin表示一開始是自己以關於身體的概念粗略寫下歌詞，「後來我想用玫瑰少年這個抬頭時，我發覺我的詞彙不太夠，於是我請出了我的『網戀之友』阿信，請他幫忙雕詞，我一拿到他的詞時我是非常驚豔的」。

Jolin大方拿之前網傳兩人的緋聞開玩笑，自嘲：「阿信的詞一次OK，他超厲害，我一收到就跟他說『天啊，我看到你的詞，我好像文盲」！聽了他的詞會很想哭，寫得我很感動。」而另一位好友吳青峰為她填詞〈怪美的〉，作品前後修改好幾次，主持人黃子佼笑虧Jolin：「妳剛講這段的時侯，有想過青峰的感受嗎？」Jolin連忙驚喊「不要告訴他」！解釋製作〈怪美的〉這首歌期間非常折磨，「連我自己那陣子在錄這首歌的時侯也長大痘痘，焦慮到不行」。

聽完〈玫瑰少年〉播放後，與Jolin同樣26日發片、新歌也與五月天阿信、怪獸合作的黃子佼搞笑說：「恭喜你有這麼棒的創作人阿信，我也有！」黃子佼表示當初阿信給了自己二首demo，一首阿信創作，另一首則是怪獸，最後他選了怪獸的歌，Jolin聽聞回表示自己當初收歌也有拿到阿信的demo，佼佼驚問「該不會是丟給我們同一首」？兩人在台上笑喊會後要打電話質問阿信，逗得現場笑聲不斷。

特別的是，另一首新歌〈甜祕密〉講述慾望，Jolin說：「當你看到一個美好的肉體時，自己會有很多的想像力出現，『我想要跟他幹嘛』；慾望是人的反應之一，包括觸摸瞬間、眼神對到瞬間，那種電流的感覺，我相信大家都有這樣的經驗，會想說怎麼會是他，那種感覺，可能愛情談久了會忘記兩人當初來電的那個感受。但如果能記下當初那個觸電瞬間的感覺到老，還是恩愛著彼此、享受肉體的快樂，我覺得是很棒的事情。」

Jolin直言：「我重視肉體給我的感受，這是目前的教育很少提到的，你有多久沒在鏡子前好好看自己，一直在嫌棄它、但你有沒有好好摸摸它，你知道自己最舒服、喜歡被觸摸的地方是哪裡嗎？」編曲充滿想像空間，她說：「有那種幾乎要到高潮、又降下來，又再去一次又再降下來；慾望每個人都有，這沒什麼好羞恥的，我覺得比較可怕的是，你壓抑它、不享受它，責備它、厭惡它，它就會離你越來越遠。」

(中時 )