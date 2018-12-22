劉強東律師：房間裡發生的一切都是自願 女方曾反覆要錢

2018年12月22日 12:27 中時 藍孝威

美國明尼蘇達州亨內平縣檢察官辦公室21日發布聲明，不會對此前涉嫌性侵的大陸富商劉強東提起訴訟。消息公佈後，劉強東代理律師Jill Brisbois發表「就案件事實的公開聲明」，公佈了案件的相關細節。律師說，「房間裡發生的一切都是自願，女方曾反覆要錢。」

Jill Brisbois在公開聲明中提及，劉強東在Origami餐廳聚餐前不認識女方。劉強東和他的助理都沒有邀請女方參加晚宴，也沒有邀請她坐在劉強東身邊。劉強東和女方在聚餐時都喝了酒。期間女方曾主動向劉強東敬酒，而且還主動給自己的杯子裡倒酒。劉強東先生沒有喝醉，女方也沒有任何行為跡象表明她喝醉了。

晚餐後，大家共同決定前往一間由一名聚餐參與人租下的房子繼續聚會。女方主動說她想參加聚會。女方、劉強東和他的兩個助理一起乘坐劉強東先生當周租賃的一輛SUV前往那個房子。在車裡，劉強東的助理目睹了女方主動與劉強東先生親熱，沒有任何拒絕或不情願行為。

這份聲明稱，是女方主動建議去女方的公寓而不是參加聚會。到公寓樓後，女方邀請劉強東進入大樓。她用自己的門禁卡打開大樓的門並示意劉強東進去。

「在房間裡發生的一切都是自願的。該女士整個過程都很主動，沒有任何不情願的表示。」Jill Brisbois在聲明中稱，女方曾因為警方的調查，找到劉強東並向他道歉，說這是一場誤會。

不過，此後形勢發生改變。Jill Brisbois說，「女方在幾次通話和短信溝通中反覆索要錢財，並威脅如果她的要求得不到滿足就要將此事公開並起訴劉強東。劉強東先生堅決拒絕與其談判。此後不久，女方聘請了人身傷害領域的民事律師，並在案件調查期間通過媒體反覆散布大量不實信息。」

Jill Brisbois在公開聲明中稱，劉強東和女方之間的事情完全是雙方的自願，劉強東過去沒有，將來也不會答應女方要錢和解的要求。在此之前網路上所有有關給錢私了的傳言都是謠言。

(中時 )