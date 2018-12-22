影》冬至高溫31℃ 明降溫6度溼冷一周

2018年12月22日 13:47 中時 廖德修 、影音編輯／ 陳科廷 、影音編輯／

今天是農曆節氣中的冬至，氣溫卻偏高；但氣象局表示，明天起就會降溫下雨。（資料照／廖德修攝）

今（22）日是農曆廿四節中的冬至，但氣象局表示，預計各地高溫都可到27℃以上，中南部及台北盆地甚至有可能達到28至31℃，彷如夏天；而11月7日立冬當天也是氣溫偏高，完全不像即將入冬。不過明天東北季風南下就會變天，高溫會下降6度；下周三（26日）可能有大陸冷氣團南下，因此明天起將溼冷1周，就會有冬天的感覺。

冬至還會出現30℃的高溫，看起來雖然異常，其實並不罕見。氣象局統計，史上最熱的冬至發生在1934年，當時台北飆到31.5℃，前年冬至台北也曾有30.8℃的高溫，2015年冬至台北則是30.5℃。

氣象局說，明後天東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，高溫的降幅要比低溫顯著，會下降5、6度。且這波東北季風水氣充足，迎風面的北部及東半部將出現持續性降雨，北部山區、宜蘭花蓮更有局部性大雨。中部及南部山區雲量增多，也會斷斷續續下雨。

下周二（25日）東北季風減弱，氣溫稍微回升，不過台灣附近仍有水氣，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區則為多雲。

下周三、周四（27日）另一股更強的冷空氣逐漸南下，影響至28日，強度介於東北季風及大陸冷氣團之間，北部及東北部轉冷。特別在中部以北，深夜清晨都有出現14、15℃低溫的可能，北部及東半部降雨機率也隨之增高；中南部受影響較小，仍為多雲。

氣象專家吳德榮也在個人專欄表示，下周首波冷空氣較弱、影響時間短，大約明日上午抵達，持續至下周二清晨，迎風面北部及東半部有局部雨。第二波冷空氣無論強度、影響時間都超過前一波；預計下周三晚間南下，北台灣氣溫開始下降，28、29日強度達到顛峰。歐洲模式評估其強度接近大陸冷氣團，美國模式則認為會達到強烈大陸冷氣團的標準。

(中時 )