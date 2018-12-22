國家植物園方舟啟動 為特稀有植物保存命脈

2018年12月22日 14:04 中時 廖德修

農委會林業試驗所發現，有110種受威脅植物棲息地座落於保護留區與國有林之外。為永續保存珍貴的植物資源，明年起林試所將推動「國家植物園方舟計畫」，與國際植物園保育聯盟、林務局、特有生物中心、辜嚴倬雲保種中心建立伙伴關係，透過跨機構合作，優先對棲息於國家保護留區外的特稀有植物進行種原收集與交換，利用不同植物園的獨特環境，創造符合各種植物生長需求的保存與展示場所。

台灣地形複雜、氣候溫暖，是東亞重要的植物多樣性熱點，擁有超過5000種原生的維管束植物，其中989個物種因族群稀少、棲地破壞或人為採摘壓力等，正面臨嚴重的滅絕危機，而被2017年出版的台灣維管束植物紅皮書名錄列入「國家受威脅」等級。

林試所共管理6座植物園，包含台北植物園、福山植物園與恆春熱帶植物園等。早在1920年設立初期，林試所就已持續進行台灣與東南亞有用植物資源的收集。過去數十年更致力於台灣本土特稀有植物的資源研究，至今已完成將近300種國家受威脅植物的種原採集工作，並按照各種植物的生長條件需求，栽植在氣候適宜的植物園裡。光台北植物園一處，就保存了130餘種。

林試所長張彬表示，台灣許多特稀有植物的原生棲地就隱藏在民眾的生活區域周遭，包括農田溝渠、海岸灌叢、甚至是陡峭的礁岩石壁上，棲地片段而零碎，都是國家保護留區難以全面涵蓋的環境。雖然林試所各植物園已有厚實的植物繁殖培育能力，但是栽培場所的不足、人力資源的匱乏等，都是推動植物保育工作的重重限制。

林試所表示，植物園能夠像一艘方舟，即使在嚴苛的棲地破壞與人類活動壓力下，能夠成為承載稀有植物的重要避難所，讓它們能在植物園裡代代繁衍，不僅保留未來再度復育野外族群的生機，也讓珍貴的台灣植物資源獲得永續保存與利用的機會。

(中時 )