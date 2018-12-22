活到老學到老！華夏科大歡慶樂齡8周年

2018年12月22日 14:07 中時 葉書宏

新北市華夏科技大學舉辦樂齡大學8周年結業慶祝活動。（葉書宏翻攝）

新北市華夏科技大學舉辦樂齡大學8周年結業慶祝活動。（葉書宏翻攝）

新北市華夏科技大學舉辦樂齡大學8周年結業慶祝活動。（葉書宏翻攝）

新北市華夏科技大學舉辦樂齡大學8周年結業慶祝活動。（葉書宏翻攝）

新北市華夏科技大學舉辦樂齡大學8周年結業慶祝活動。（葉書宏翻攝）

新北市華夏科技大學舉辦樂齡大學8周年結業慶祝活動，董事長孟繼洛親自出席與150多位長者們互動，校長陳錫圭除頒發今年結業證書，並致贈每位長者福慧滿盈紅包，現場充滿感恩與學習的活力歡樂聲。

華夏科大連續8年設計系列學習活動，利用大學的師資、設備，讓樂齡學員享受高品質的教育內容，人生到了退休年齡，養兒育女的煩惱沒有了，競爭激烈的工作擱下了，生命出現前所未有的自由、輕鬆感，有著累積一生豐富的記憶經驗與智慧，不僅能對過去的歲月有嶄新完整的看待，還有人生七十才開始的全新挑戰。

在最後一個成長階段，翻轉人生，活出生命的優雅巔峰，學員在大學裡圓夢樂學習，有學員甚至註冊就讀當個驕傲的大學生和年輕學子在課堂內激盪出生命學習意涵，有的學員再創業，讓生命再次綻放色彩，華夏老師也因這學學習力超強的學生而更激發其教學熱情。

本屆最高齡學員94歲毛鈞萬，每周3次上課總和太太林早蓉互相扶携一起來學習，更難能可貴的是毛爺爺總是精神奕奕到校，上課過程中也會分享自己的學習心得，在校園遇到大學生，毛爺爺也都很開心的微笑和大家打招呼。

80歲陳雪子是去年開始來上課，開學第一天由同學帶著來到教室，怯生生地走向班導李老師，小聲地說出自己國小没有唸完，但一心想要唸書學習，請老師接受她的額外報名，在進入學習之後，陳奶奶不但認真上課，勤做筆記，對於人體彩繪等新事物，也永遠保持開放學習的心態，在班級中，也常主動做班級志工協助老師上課。班

級這學期選出的童班長也已連任多次，在熱情活力的聲音背後，童班長其實是個癌友，她不僅自已積極向學，之前也帶著90高齡的母親一同來學習，童媽媽離世之前還唸唸著對母女一起學習的開心。

華夏樂齡大學每年訂定新目標，學員充份展現活到老學到老的實踐，另一特色是班上平均年齡在70歲以上，班級自治學員自主，經常彼此邀約共遊！結業席開15桌，實實在在的萬歲宴。在這個學習園地，每一位退休人士都很自主、健康、愉快的學習，收穫滿滿，人生賺飽飽。

華夏樂齡學習到今年已8年之久，學員一年一年增加至今已154位！學校積極帶動社區長者走出來，以健康快樂活潑的心學習，我們期待樂齡園地能長長久久辦學，讓樂齡同學們持續學習，健康快樂。

(中時 )