沈君山百日追思會 藍綠大老都來悼念

2018年12月22日 12:43 中時 徐養齡

馬英九致詞。（徐養齡攝）

前考試院長姚嘉文致詞。（徐養齡攝）

沈君山夫人（左三）出席追思會。（徐養齡攝）

馬英九瀏覽沈君山生前文物。（徐養齡攝）

前清華大學前校長、知名物理學家沈君山辭世百日，校方22日舉辦追思會，「忘年之交」前總統馬英九、獨派大老姚嘉文等藍綠大老都來悼念，追憶沈在兩岸關係及美麗島事件中扮演關鍵「橋梁」的卓越貢獻。

馬英九與沈君山相差18歲，1988年同時入閣，在行政院餐廳一客25元的盤餐中，透過辯論國事而成為「忘年之交」，10個月後內閣改組，沈離開行政院，但這段相知相惜的好情誼卻多年未變。

1979年沈君山沈君山為中華民國爭取奧會會集，順利以「中華台北」之名進軍國際，儘管兩岸對此稱都不甚滿意，但都能夠接受，此後台灣更得以透過此名，與亞太經合會及世界衛生組織等國際組織接軌。

馬英九以「善良、睿智又瀟灑」形容他所認識的沈君山，沈晚年中風，臥床多年，馬則步步高升，一路做到總統，但只要一有空就來探視，憶起老友愛詩詞，每次都準備小品給沈帶去，親自在床邊書寫，「我相信他都感受得到」，情深義重溢於言表。

前行政院長劉兆玄早沈君山一任擔任清大校長，他推從沈學識、才華通達，科學、天文、物理學、文學、橋牌、圍棋等無一不通，悠遊於四藝之間，並甚為重視民主及兩岸和平，且身體力行，令人佩服。

前考試院長、獨派大老姚嘉文說，當年黨外運動興盛時，沈君山曾自居為黨外的橋樑，面對革新保台的聲浪，致力協調「黨內外最大公約數」，深信黨內外的共同目標，是「不讓共產黨拿去」，可惜不常達成共識。

姚嘉文說，美麗島事件爆發時，黨外人士身陷囹圄，沈君山未置身事外，對其待遇處境都出了不少力，並面見時年任副總統的蔣經國勸說「不能判死刑」，避免流血事件，他出獄後取得公權，沈還力邀他來清大教書，這種胸襟令他此生難忘，也由衷佩服。

(中時 )