沈君山百日追思會 藍綠大老都來悼念

馬英九在棋盤上簽名，緬懷老友沈君山。（徐養齡攝）

友善列印
中時
馬英九致詞。（徐養齡攝）
前考試院長姚嘉文致詞。（徐養齡攝）
沈君山夫人（左三）出席追思會。（徐養齡攝）
馬英九瀏覽沈君山生前文物。（徐養齡攝）

前清華大學前校長、知名物理學家沈君山辭世百日，校方22日舉辦追思會，「忘年之交」前總統馬英九、獨派大老姚嘉文等藍綠大老都來悼念，追憶沈在兩岸關係及美麗島事件中扮演關鍵「橋梁」的卓越貢獻。

馬英九與沈君山相差18歲，1988年同時入閣，在行政院餐廳一客25元的盤餐中，透過辯論國事而成為「忘年之交」，10個月後內閣改組，沈離開行政院，但這段相知相惜的好情誼卻多年未變。

1979年沈君山沈君山為中華民國爭取奧會會集，順利以「中華台北」之名進軍國際，儘管兩岸對此稱都不甚滿意，但都能夠接受，此後台灣更得以透過此名，與亞太經合會及世界衛生組織等國際組織接軌。

馬英九以「善良、睿智又瀟灑」形容他所認識的沈君山，沈晚年中風，臥床多年，馬則步步高升，一路做到總統，但只要一有空就來探視，憶起老友愛詩詞，每次都準備小品給沈帶去，親自在床邊書寫，「我相信他都感受得到」，情深義重溢於言表。

前行政院長劉兆玄早沈君山一任擔任清大校長，他推從沈學識、才華通達，科學、天文、物理學、文學、橋牌、圍棋等無一不通，悠遊於四藝之間，並甚為重視民主及兩岸和平，且身體力行，令人佩服。

前考試院長、獨派大老姚嘉文說，當年黨外運動興盛時，沈君山曾自居為黨外的橋樑，面對革新保台的聲浪，致力協調「黨內外最大公約數」，深信黨內外的共同目標，是「不讓共產黨拿去」，可惜不常達成共識。

姚嘉文說，美麗島事件爆發時，黨外人士身陷囹圄，沈君山未置身事外，對其待遇處境都出了不少力，並面見時年任副總統的蔣經國勸說「不能判死刑」，避免流血事件，他出獄後取得公權，沈還力邀他來清大教書，這種胸襟令他此生難忘，也由衷佩服。

(中時 )

沒收到韓就職邀請函 許立明心裡… 馬英九向徐耀昌致賀 對藍15縣市…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。