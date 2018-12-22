性侵案不起訴 劉強東律師還原那晚：女方自願主動

2018年12月22日 12:44 中時電子報 蔡曉婷

劉強東律師透露女方反覆索要錢財。（圖／翻攝自新浪科技微博）

京東集團CEO劉強東和「奶茶妹妹」章澤天結婚3年，育有一女，今年8月驚爆劉強東在美涉嫌性侵女大生，經過多月調查，今(22日)美國檢方宣告因存在證據問題，不起訴劉強東，稍早劉強東律師Jill Brisbois打破沉默，發聲明還原當晚狀況，強調：「在房間裡發生的一切都是自願的」，該女過程中十分主動，之後還多次發訊要求劉強東給錢，否則將此事公開。

Jill Brisbois表示，當晚晚宴前劉強東並不認識該名女大生，也沒邀請她坐在劉強東身邊，期間女方主動向劉強東敬酒，也會自己添酒，聚餐結束後大家決定前往一名友人的房子續攤，女方卻主動建議劉強東回自己公寓，到了女方公寓後，她用自己門禁卡開門示意劉強東進去，之後主動挽著劉的胳膊走進大門。

關於之後在房間內發生的事，Jill Brisbois強調：「該女士整個過程都很主動，沒有任何不情願的表示」，兩人睡著後幾小時警方便上門，接受警方訪談後，女方向劉道歉，稱這一切是誤會，警方便將劉送回飯店，因為當下判定無犯罪行為。

當晚該女大生開始發訊給劉強東的助理，之後談判無果，劉強東便被警方逮捕，當劉強東被關押16小時內，該女再連繫了劉強東的律師，「威脅如果她的要求得不到滿足就要將此事公開並起訴劉強東先生」，劉強東拒絕談判，Jill Brisbois最後說：「劉強東先生過去沒有，將來也不會答應女方要錢和解的要求。在此之前網絡上所有有關給錢私了的傳言都是謠言。」

劉強東律師Jill Brisbois聲明全文：

在經過了一個徹底的，長達三個半月的調查之後，亨內平縣檢察官辦公室宣布將不會對我的客戶劉強東先生提起任何指控。

劉強東先生在Origami餐廳聚餐前不認識女方。劉強東先生和他的助理都沒有邀請女方參加晚宴，也沒有邀請她坐在劉強東先生身邊。

劉強東先生的助理買酒為兩場聚會使用：在Origami的聚餐，有大約24個人；以及第二天晚上將要舉辦的另一場晚宴。在Origami的聚餐中只喝了一小半的酒，14瓶左右。聚餐結束後，沒喝的酒被裝回到車上。

劉強東先生和女方在聚餐時都喝了酒。期間女方曾主動向劉強東先生敬酒，而且還主動給自己的杯子裡倒酒。劉強東先生沒有喝醉，女方也沒有任何行為跡象表明她喝醉了。

晚餐後，大家共同決定前往一間由一名聚餐參與人租下的房子繼續聚會。

女方主動說她想參加聚會，所以和劉強東先生一起離開了Origami餐廳。女方、劉強東先生和他的兩個助理一起乘坐劉強東先生當週租賃的一輛SUV前往那個房子。

在車裡，劉強東先生的助理目睹了女方主動與劉強東先生親熱，沒有任何拒絕或不情願行為。

車停在了大家正在聚集的那個租下的房子的前面。兩位下了車，但是女方主動建議去女方的公寓而不是參加聚會。劉強東先生和女方回到車上，然後女方主動把公寓地址輸入司機的手機以幫助其找到她住的地方。

到公寓樓後，女方邀請劉強東先生進入大樓。她用自己的門禁卡打開大樓的門並示意劉強東先生進去。女方主動挽著劉強東先生的胳膊走進了大樓。

公寓裡的另一位居民在走廊上看到了女方和劉強東先生。他注意到劉強東先生和女方胳膊挽在一起走得很近，兩人看上去都很高興。兩人看起來都沒有喝醉，女方路過的時候面露微笑。

在房間裡發生的一切都是自願的。該女士整個過程都很主動，沒有任何不情願的表示。他們睡著後幾個小時警察來敲門。警察把劉強東先生和女方帶到外面，然後在一個單獨的地方對女方進行了大約30分鐘的調查訪談。訪談結束後，女方找到劉強東先生並向他道歉，說這是一場誤會。隨後，警察把劉強東先生送回了酒店，因為他們判斷沒有任何犯罪行為發生。

當天的下午和晚上，女方發送數條短信給劉強東先生的助理要求與其見面。這些短信開始還是友好和禮貌，但是隨著時間的推移越來越帶威脅。在女方要求下她與劉強東先生的助理見面，談判未果後又要求與劉強東先生見面。劉強東先生同意在女方選擇的地點-- 卡爾森商學院與其見面。他到學校大樓後沒多久就被警察逮捕。劉強東先生並沒有在卡爾森商學院的大樓裡見到女方，但他看到了一名男子似乎在拍攝警方逮捕過程。這段錄像後來被人提供給了媒體。

劉強東先生對執法部門的所有調查都給予了配合。大約在16個小時之後，他被無條件釋放。不久之後，劉強東先生就回家了。

當劉強東先生還在被關押時，女方主動要求劉強東先生的律師給她打電話。在劉強東先生被釋放後我按女方的要求給女方打了電話。女方在幾次通話和短信溝通中反复索要錢財，並威脅如果她的要求得不到滿足就要將此事公開並起訴劉強東先生。劉強東先生堅決拒絕與其談判。此後不久，女方聘請了人身傷害領域的民事律師，並在案件調查期間通過媒體反复散佈大量不實信息。

劉強東先生在案件調查期間打破常規，主動接受明尼阿波利斯警方的訪談要求，因為他沒有任何可隱瞞的。他和女方之間的事情完全是雙方的自願。當相關證據被公佈於眾之後，大家就會清楚地看到檢察官做出了正確的決定。劉強東先生沒有犯任何罪行。

劉強東先生過去沒有，將來也不會答應女方要錢和解的要求。在此之前網絡上所有有關給錢私了的傳言都是謠言。

Jill Brisbois

(中時電子報)