8成民眾認同 教改應從「升學導向」轉為「思想導向」

2018年12月22日 13:50 旺報 李侑珊

黃昆輝教授教育基金會今（22）日公布國人教育價值觀民調結果，81.9％的民眾認為，新科技時代已經來臨，國內教育應大幅改革，由「升學導向」的知識教育轉變成「問題解決導向」的思考教育。（黃昆輝教授教育基金會提供）

黃昆輝教授教育基金會今（22）日公布國人教育價值觀民調結果，81.9%的民眾認為，新科技時代已經來臨，國內教育應大幅改革，由「升學導向」的知識教育轉變成「問題解決導向」的思考教育，並且逾6成受訪民眾同意，應改變中小學實施校內統一教材、教學進度和考試的作法，易於教師實施因材施教。

有鑑於民眾教育價值觀對政府政策推動與學校辦學的重要性，黃昆輝教授教育基金會今年持續兩次進行國人教育價值觀調查。第一次調查已於6月完成並發布結果；第二次於12月完成。

民調結果顯示，77.3%的台灣民眾認為，在台灣無論社會經濟背景如何，人人都可以透過教育獲得成功，且年齡愈輕的受訪民眾，相信的比例愈高。另外，高達90.9%的受訪民眾表示，尊師重道的傳統精神應該繼續維持。

有86.5%受訪民眾認為「每個孩子都不一樣，需要因材施教」，而高達89.9%的受訪民眾認同「學校在為學生做職業輔導時，應該強調職業沒有貴賤的分別，天生我材必有用的觀念」。年紀越輕、教育程度越高的民眾，支持的比例越高。

有77.9%的受訪民眾會依據「孩子能力與興趣」選擇大學，考慮「大學名聲/排名」的民眾僅1.1%。有61.4%的受訪民眾認為，應該設法改變現行國民中小學實施校內統一教材、教學進度和考試的作法，讓教師更容易實施因材施教。認為應該繼續維持現行統一化措施的民眾僅28.7%。

高達81.9%受訪民眾贊同為了迎接新科技時代的來臨，台灣的教育應該大幅改革，由「升學導向」的知識教育轉變成「問題解決導向」的思考教育。僅7.5%不贊同。

至於將英語列為第二官方語言的作法，有89.0%受訪民眾贊成政府開放公立中小學設立英語雙語班，6.1%不贊成。有87.0%受訪民眾贊同，面對國際競爭和全球化潮流，台灣應該把英語列為第二官方語言，9.0%不同意。

黃昆輝教授教育基金會指出，本次調查工作調查時間為2018年11月27日（周二）至11月30日（周五）。以中華電信臺閩地區電話號碼簿建置電腦資料庫(玉碼系統)作為抽樣清冊。有效樣本數為1071人，在95%信賴水準下，抽樣誤差值為正負3個百分點。調查執行單位為台灣指標調查研究股份有限公司。

(旺報 )