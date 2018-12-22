大陸研發新奈米複合材料進腫瘤造影、送藥

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旺報

大陸研究團隊日前在國際生物醫學工程領域權威學術期刊《生物材料BIOMATERIALS》發表一種新型奈米複合材料，可以對腫瘤微環境智慧AI回應，可透過「智慧造影」、「智慧送藥」的方式，協同殺死癌細胞。

集腫瘤診斷與治療一體化的應用手段，是目前國際抗癌主要的研究目標，研究人員不斷探索無機奈米材料作為奈米藥物載體在腫瘤診療中的應用，但現有的奈米診療體系對癌症病灶組織的識別度差，對腫瘤微環境的回應不足，難以精確「觀察」、高效治療。

大陸中科院合肥物質科學研究院技術生物研究所吳正岩研究員課題組與上海交通大學醫學院鄒多宏教授團隊合作，基於腫瘤微環境低酸鹼度和穀胱甘肽（Glutathione，又稱麩胺基硫，英文簡寫：GSH）高表達的特性，合成了對腫瘤組織酸鹼度和穀胱甘肽敏感的矽酸錳「多孔奈米球」，在其表面沉積磁性氧化鐵奈米顆粒，製備出磁性氧化鐵與矽酸錳的奈米複合物。

這種新型奈米複合材料在正常的組織和血液中不會發揮造影功能，而一旦進入腫瘤組織，即可釋放出錳離子，發揮高效腫瘤T1磁共振造影功能。同時，奈米複合材料裝載的抗癌藥物順鉑（Cisplatin，CDDP，是一種含鉑的抗癌藥物）也會被釋放出來，與錳離子和磁性氧化鐵協同殺死癌細胞，達到協同治療腫瘤的效果。

(旺報 )

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