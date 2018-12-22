大陸駐加使館發表聲明：加媒指責大陸網路攻擊是典型的賊喊捉賊

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中時
李文輝

加拿大媒體日前報導美國有關當局以「網路竊密」為由起訴兩名中方人員，並指責中國大陸對加進行過網路攻擊，稱中方行為違反了大陸對加方做出的「停止國家支援的網路攻擊用於竊取加國私營部門商業祕密和專利技術」的有關承諾。大陸駐加拿大大使館今天在官網發表嚴正聲明，駁斥加媒指責大陸網路攻擊，是典型的「做賊的喊捉賊」。

大陸駐加拿大使館發表聲明全文如下：

那些擁有「棱鏡計畫」、「方程式組織」和「Echelon」全球間諜網路，長期對外國政府、企業和個人進行大規模、有組織的網路竊密和監聽、監控活動的國家，居然指責中國對其進行網路攻擊和駭客行動，真是滑天下之大稽。這是典型的「賊喊捉賊」。中國是網路攻擊的受害者，而不是作惡者。加方如果遭受網路攻擊，發動者決不是中國，而是另有其人。

陸駐加使館說：「中國從未對加從事過國家支援的網路攻擊行動，因此更談不上向加方承諾不再進行此類活動。一個人不可能承諾停止他所沒有做過的事。中加雙方在網路安全問題上達成的協議是，兩國政府都不進行或在知情狀況下支持旨在保證公司或商業部門競爭優勢的網路盜竊智慧財產權的行為，包括行業祕密或其他機密商業資訊。加媒體報導中的有關表述是編造的『事實』，嚴重誤導公眾。」

(中時 )

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