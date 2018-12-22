馬英九向徐耀昌致賀 對藍15縣市兩岸交流樂觀其成

2018年12月22日 12:55 中時 陳慶居

前總統馬英九和縣府職員合影，還比出大愛心手勢。（陳慶居攝）

縣府泡苗栗好茶讓馬英九品茗。（陳慶居攝）

立委徐志榮說，財政收支劃分法應修正，財政窘困的縣市才能改善現況。（陳慶居攝）

前總統馬英九近中午抵苗栗縣政府，向成功連任的縣長徐耀昌致賀，並與立委、正副議長及黨部主委簡短座談，他對國台辦有意促成藍營15縣市首長，進行兩岸針對農特產、觀光文化及經貿交流，表示樂觀其成；至於是否投入2020年總統大選，僅以「謝謝關心」回應。

馬英九上午11時30分抵縣府，與部分局處員工握手合影後，與縣長徐耀昌、立委徐志榮、議長陳明朝、議員李文斌及國民黨縣黨部、黃國苗黨部主委林祥川、黃舜卿等人座談。

縣長徐耀昌曾於2016年9月和另7個藍營縣市正副首長赴北京進行兩岸交流，此次藍營勝選拿下15席，國台辦已與徐耀昌接觸，希望擴大藍8為藍15縣市的兩岸交流規模。對此，馬英九表示樂觀其成。

立委徐志榮說，會談中，馬英九肯定徐耀昌剛接任縣長時，縣府財政窘困，目前體質有逐漸改善趨勢。徐志榮藉此機會反映，曾建議修正財政收支劃分法，財政狀況好的分少一點、苦一點的縣市多分一點，這樣才公平，像苗栗上繳稅款多，分配到的卻不成比例，唯有修法才能徹底改善。

(中時 )