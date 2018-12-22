防疫非洲豬瘟 小英籲盡量以飼料飼養

2018年12月22日 13:13 中時 許素惠

雲林縣虎尾廚餘蒸煮廠。（許素惠攝）

廚餘經蒸煮攪碎後像精力湯。（許素惠攝）

工作人員在蒸煮廚餘。（許素惠攝）

蔡英文總統（前左二）視察雲林縣虎尾廚餘蒸煮廠，與豬農座談，呼籲全力將非洲豬瘟防堵隔離在境外。（許素惠攝）

蔡英文總統（左四）與豬農座談，呼籲全力將非洲豬瘟防堵隔離在境外。（總統府提供）

非洲豬瘟嚴重威脅，蔡英文總統上午南下視察雲林縣廚餘蒸煮廠，了解廚餘如何經過蒸煮後做為飼料，並與豬農座談，聽取基層對防疫的建議，將病毒隔離在境外為目標，呼籲豬農盡量以飼料飼養，如果要用廚餘，一定要90度高溫以上蒸煮1小時，才能完全將病毒殺死。

蔡總統在農委會代理主委陳吉仲、雲林縣長李進勇等人陪定下，視察在虎尾的廚餘蒸煮廠，虎尾鎮公所主祕兼清潔隊長黃富義說明，該蒸煮廠每天可處理全縣約6公噸家戶及餐廳廚餘，經高溫90度蒸煮1小時後，再以每公斤0.5元標售出去。

蔡總統和雲林縣養豬協會成員康富戶等豬農座，除了再三提醒豬農防疫如同作戰外，也聽取豬農的看法與心聲。

蔡總統強調，將病毒隔絕在境外是目標，但境內也要防範，確保廚餘一定要經過90度高溫蒸煮1小時才能用來飼養就是防範方法之一，但大家也擔心部分小型豬場沒有合法的蒸煮廠，可能形成防疫漏洞，政府會協助輔導轉用飼料，並進行產業轉型，盡快改用飼料，達到有效防堵。

陳吉仲指出，全國養豬場有2054場，其中67場使用廚餘當飼料，農委會會提出輔導轉用飼料的補助配套措施，如果沒有合法的蒸煮設備，環保單位將位《廢清法》開罰。

(中時 )