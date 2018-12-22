孝行感動天！男為照顧母遷戶籍 抽中峇里島機票

2018年12月22日 14:16 中時 葉德正

孝行感動天！新北市總人口數18日突破399萬5000人，距離設籍400萬人進入倒數階段，新北市政府22日舉辦第9波抽獎，由汐止吳先生獲得，他向主辦單位表示，原本住在桃園龜山，為了就近照顧住在汐止的母親遷入汐止，能夠得獎他覺得非常開心。

今日由新北市府副秘書長蕭旭岑抽獎，他說，自升格以來，新北市總人口數從389萬7000多人成長到399萬5000人，增加近10萬人，8年期間城市的蛻變，從推動捷運三環三線、新北環快及台65號道路完工通車，擴增公車路線及佈建全國最多的公共自行車，綿密串連本市各區域路網，打通大台北公共運輸生活圈，為城市運作效能提升，奠定良好基礎。

民政局長江俊霆表示，升格以來淡水區人口成長最為亮眼，人口增加高達3萬人以上，來到17萬人之多，尤其，淡海輕軌綠山線即將於23日通車，便捷的輕軌運輸，帶動人流的移動，預期將有另一波人口遷入高峰，淡水極有可能成為新北市下一個人口突破20萬人的行政區。

江俊霆指出，為衝刺新北市400萬人口的目標，自活動開跑以來，每波抽獎都會請律師全程見證，全部得獎名單並公告於活動網站，前幾波頭獎得主，仍有誤認同仁電話通知為詐騙，立刻掛斷電話，後經上網確認中獎資訊後，才主動來電致歉洽詢領獎事宜，並肯定市府對市民服務的用心。

目前活動進入倒數階段，僅剩最後5次的抽獎機會，還有市價457萬元的淡水套房及納智捷U5汽車、黃金等大獎要送出，歡迎大家相揪遷入新北市，一起參與新北市邁向400萬人口的歷史新頁。

(中時 )