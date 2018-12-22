水湳智慧城自駕巴士今上路 可預約免費試乘

2018年12月22日 14:01 中時 盧金足

市府交通局在水湳智慧城舉行自駕巴士試運行計畫開幕式。（盧金足翻攝）

水湳智慧城自駕車路線圖。（圖／台中市府提供）

台中市府交通局宣布在水湳智慧城啟動自駕巴士試運行計畫，從22日至明年1月21日，在中科路(大鵬路至經貿五路段)，提供民眾免費試乘服務；台中市民可憑花博卡進行線上預約或於中科路與大鵬路口現場報名，歡迎前往體驗。

市府交通局在水湳智慧城舉行自駕巴士試運行計畫開幕式，包括科技部科技會報副執行秘書葉哲良、亞洲矽谷辦公室行政長黃瓊雅、交通部科技顧問室科長劉建邦、中科管理局長陳銘煌、工研院資通所副所長鄭聖慶、豐榮客運董事長徐弘豐、理立系統公司執行長李佳儒、車王電子公司副總經理蔡珠蘭、鼎漢顧問公司總經理林幸加、台灣數位光訊科技總經理羅文龍、僑光科大校長楊敏華、中興大學校長薛富盛等人到場共襄盛舉。

交通局副局長馮輝昇表示，試運行計畫由市府協助提供場域，整合國內自駕車相關的營運、設備、技術服務等產業組成台中旗艦團隊，包含由豐榮客運主導的G-BUS及工研院研發的M-BUS兩套車輛系統將試運行。

其中，G-BUS自動駕駛車輛的控制平台Motion Control Platform(MCP)由星瑞林、理立系統與台灣大學共同開發；M-Bus由工研院、車王電、華德動能、台灣大學合作，搭載工研院自主研發的自動駕駛感知次系統Surrounding Sensing Subsystem(S3)，也是國內首套針對自動駕駛需求研發的環境周邊感知次系統。

豐榮客運董事長徐弘豐、車王電子公司副總經理蔡珠蘭說，此次開放民眾試乘的MIT自駕巴士，國產自製率高達8成以上，證明台灣國內在地產業具有自駕車開發的技術能力。

徐弘豐強調，依據工研院初估2030年全球自駕車關聯產業商機可達8000億美元，此次試運行也在水湳智慧城測試場域進行混合車流優先號誌、智慧安全路口警示及視障者預約候車系統等功能情境展示，其技術已和全球發展自駕巴士國家並駕齊驅。

交通局指出，民眾若想體驗台灣最新交通與科技結合的自駕巴士，即日起至明年1月21日前往台中水湳智慧城搶先體驗新時代的交通生活。

市民也可憑花博卡進行線上預約或於中科路與大鵬路路口現場報名，線上報名時間不限，現場報名時間為早上9時至下午4時30分，每半小時1班車(上午9時為首班車、下午4時30分為末班車)。

配合自駕巴士運行，交通局現場將實施交通管制，中科路(河南路至經貿五路段)全天封閉，大鵬路(凱旋東街至經貿路段)於上午8時至下午7時封閉，前往活動的民眾請將車輛停放於周邊停車場後，再步行前往會場。

(中時 )